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Видео ⟩ Безрассудный бобр в Риге удивил автоводителя

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video

В Риге свидетель запечатлел безрассудного бобра, который отправился на вечернюю прогулку. 

Вечером в четверг, 18 мая, возвращаясь домой с концерта Måneskin, один очевидец в Риге запечатлел бобра, который абсолютно спокойно, не опасаясь проезжающих машин, отправился в вечерний обход.

В начале бобр пересек дорогу шириной в четыре полосы - по две в каждом направлении. После этого зверь продолжал бродить по обочине, пока не исчез в канаве.

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