Видео ⟩ Безрассудный бобр в Риге удивил автоводителя

Вечером в четверг, 18 мая, возвращаясь домой с концерта Måneskin, один очевидец в Риге запечатлел бобра, который абсолютно спокойно, не опасаясь проезжающих машин, отправился в вечерний обход.

В начале бобр пересек дорогу шириной в четыре полосы - по две в каждом направлении. После этого зверь продолжал бродить по обочине, пока не исчез в канаве.