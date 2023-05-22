В Вакарбулли вернулись "мобильные стада" коров - к ним можно прийти в гости!

На лугах Вакарбулли появились коровы особого назначения, призванные спасать латвийские природные луга, рассказывает RUS LSM.
Если 100 лет назад луга занимали около 30% территории страны, то теперь - меньше 1%. Коровы хорошо справляются, поедая агрессивные растения, рассказывается в сюжете программы "Новый день".
Координатор мобильного стада Янис Андрушайтис рассказал, что в этом году коровы будут выпущены в 12 местах. В Вакарбулли парнокопытные пасутся уже четвертый сезон.
Прийти "в гости" к коровам может любой желающий - с детьми и даже с собаками (но строго на поводке и в наморднике). Также категорически запрещено кормить коров! Им достаточно еды на лугах, а, например, цельными яблоками из рук гостей животные могут подавиться.
Вскоре стада коров появятся в Даугавгриве, Приекуле, Лигатне, Юрмале и Елгаве.
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