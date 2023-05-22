В Резекне в ближайшие годы будет не хватать около 12% учителей

Самая большая нехватка педагогов в школах. На начало этого учебного года потребуется 28 учителей, или 4-5% от общего числа учителей города, а в ближайшие три-четыре года еще 47. То есть в следующие четыре года потребуются 75 педагогов, а это около 12% от числа учителей, подсчитал Дрейлингс.

Больше всего нужны учителя математики, физики, химии, биологии, латышского языка, начальной школы и музыки.

Чтобы решить эту ситуацию, руководство управления образования встретилось с представителями Резекненской технологической академии (РТА). В РТА есть программы подготовки учителей, но учебная группа может быть открыта при наличии 10-12 абитуриентов. В прошлом году их было всего трое, и группа не была открыта. Есть договоренность о том, что РТА предоставляет будущим педагогам бюджетные места и стипендию в размере 250 евро, плюс муниципалитет доплачивает еще 300 евро. После университета самоуправление гарантирует работу и служебную квартиру. Тем не менее желающих не находится, сказал Дрейлингс, добавив, что такие вопросы надо решать в государственном масштабе.