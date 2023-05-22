В Резекне в ближайшие годы будет не хватать около 12% учителей

В ближайшие годы в Резекне будет не хватать около 12% учителей, сообщил агентству LETA руководитель городского управления образования Арнольд Дрейлингс.
Самая большая нехватка педагогов в школах. На начало этого учебного года потребуется 28 учителей, или 4-5% от общего числа учителей города, а в ближайшие три-четыре года еще 47. То есть в следующие четыре года потребуются 75 педагогов, а это около 12% от числа учителей, подсчитал Дрейлингс.
Больше всего нужны учителя математики, физики, химии, биологии, латышского языка, начальной школы и музыки.
Чтобы решить эту ситуацию, руководство управления образования встретилось с представителями Резекненской технологической академии (РТА). В РТА есть программы подготовки учителей, но учебная группа может быть открыта при наличии 10-12 абитуриентов. В прошлом году их было всего трое, и группа не была открыта. Есть договоренность о том, что РТА предоставляет будущим педагогам бюджетные места и стипендию в размере 250 евро, плюс муниципалитет доплачивает еще 300 евро. После университета самоуправление гарантирует работу и служебную квартиру. Тем не менее желающих не находится, сказал Дрейлингс, добавив, что такие вопросы надо решать в государственном масштабе.
Учителя перегружены работой и выгорают до такой степени, что увольняются, даже не достигнув пенсионного возраста. Дрейлингс считает, что к этому приводят проблемы с оплатой труда и отношение учащихся и их родителей. "Каждый может прийти к учителю со своими жалобами", - сказал Дрейлингс.
Попытки сбалансировать нагрузку со стороны министерства неуместны, потому что при "нормальных зарплатах" учителя сами сбалансируют нагрузку.
Средний возраст учителей в Резекне - 55 лет, самому старшему учителю - 80 лет, каждый год приходят на работу два-три новых учителя. Количество учителей в возрасте от 65 до 80 лет намного превышает количество учителей в возрасте до 35 лет.
Также глава Резекненского управления образования считает, что необходимо изменить систему начисления заработной платы учителей, потому что не может быть ситуации, когда учителя в Рижском регионе получают в два раза больше, чем в других регионах. Объем и качество выполняемой работы существенно не отличаются.
В 2020 году в городе Резекне было десять общеобразовательных школ, в которых обучалось более 4000 учащихся и работало около 640 учителей.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!