Видео ⟩ В Гаркалне бельчонок выпал из жилища. Мама поспешила ему на помощь

В понедельник, 22 мая, в Гаркалне очевидец, читатель Apollo.lv, заметил, что бельчонок, очевидно, выпал из своего жилища и пугливо прижался к дереву.
На видео очевидца видно, как малыш прижался к стволу дерева, видимо, в ожидании помощи.
В то же время автор видео заметил, что возможная мать бельчонка поблизости прыгает по высоким ветвям деревьев.
Достаточно быстро белка нашла своего малыша и поспешила на помощь!
Бельчонок вскоре вернулся домой, где его встретила мама. Встретив малыша, мать-белка заняла место у входа и стала следить за тем, чтобы он снова не покинул дом.
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