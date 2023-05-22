Видео ⟩ В Гаркалне бельчонок выпал из жилища. Мама поспешила ему на помощь

На видео очевидца видно, как малыш прижался к стволу дерева, видимо, в ожидании помощи.

В то же время автор видео заметил, что возможная мать бельчонка поблизости прыгает по высоким ветвям деревьев.

Достаточно быстро белка нашла своего малыша и поспешила на помощь!

Бельчонок вскоре вернулся домой, где его встретила мама. Встретив малыша, мать-белка заняла место у входа и стала следить за тем, чтобы он снова не покинул дом.