Пн, 22.05.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ В Гаркалне бельчонок выпал из жилища. Мама поспешила ему на помощь

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото очевидца
Фото очевидца Фото: Aculiecinieka foto

В понедельник, 22 мая, в Гаркалне очевидец, читатель Apollo.lv, заметил, что бельчонок, очевидно, выпал из своего жилища и пугливо прижался к дереву.

На видео очевидца видно, как малыш прижался к стволу дерева, видимо, в ожидании помощи.

В то же время автор видео заметил, что возможная мать бельчонка поблизости прыгает по высоким ветвям деревьев.

Достаточно быстро белка нашла своего малыша и поспешила на помощь!

Бельчонок вскоре вернулся домой, где его встретила мама. Встретив малыша, мать-белка заняла место у входа и стала следить за тем, чтобы он снова не покинул дом.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх