Пиленс планирует продать свою долю в UPB, даже если не станет президентом

Пиленс - один из трех кандидатов на пост президента, которого на выборы выдвинул "Объединенный список". "Новое Единство" выдвинуло многолетнего министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, а "Прогрессивные" - Элину Пинто. Неспособность партий правящей коалиции договориться о едином кандидате создала напряженность между политическими силами.

В интервью Пиленс сказал, что в настоящее время ведутся переговоры о продаже его акций UPB. Первые переговоры ведутся с существующими акционерами, имеющими преимущественное право покупки, но в целом интерес достаточно высок.

Несколько лет назад UPB оценивался в 91 миллион евро. В настоящее время Пиленс владеет третью компании. На вопрос о том, что теоритически за свою долю он должен выручить около 30 миллионов евро, Пиленс частично согалашается, подчеркнув, что в настоящее время ведутся новые переговоры и новые оценки, чтобы прийти к решению, приемлемому для обеих сторон. По его мнению, в последние годы стоимость UPB могла только возрасти.

Пиленс подчеркнул, что продаст свою долю в компании, даже если не станет президентом. Он признал, что в случае его избрания сделка по продаже UPB к моменту его вступления в должность завершена еще не будет, но будет сделано все необходимое, чтобы она стала необратимой.

По данным Firmas.lv, оборот UPB в 2021 году составил 207,7 млн ​​евро, а прибыль - 5,9 млн евро, данные же компании за 2022 год пока не предоставлены. Помимо Пиленса реальными бенефициарами UPB также указаны Марис и Мадара Морисы.