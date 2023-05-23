Ryanair: Этим летом забудьте о билетах за десять евро

Последние три десятилетия Ryanair строила свою бизнес-модель на ценах, которые иногда сравнимы со стоимостью автобусного билета. Однако теперь авиакомпания предупредила своих клиентов, что дни сверхнизких цен на авиабилеты закончились, по крайней мере пока.

Комментируя сегодня годовой отчет за прошлый год, финансовый директор компании Нил Сорахан сказал, что, поскольку клиенты готовы платить за билеты больше, количество бронирований достигло критического предела. Это означает, что за билет со скидкой теперь придется платить в два раза больше, сказал он в интервью Bloomberg TV.

Несколько других компаний также повысили цены на авиабилеты из-за высокого спроса. Конкурирующая с Ryanair компания EasyJet обновила свой прогноз доходов, заявив, что люди хотят путешествовать больше, чем ожидалось. По данным Lufthansa и Air France-KLM, отдыхающие также склонны покупать места в бизнес-классе, поскольку разрыв в цене со стандартным классом уже не так велик, как это было до пандемии Covid-19.

В понедельник Ryanair сообщила, что в прошлом году ее чистая прибыль составила 1,43 миллиарда евро, что является лучшим результатом за всю историю компании. Годом ранее ирландская бюджетная авиакомпания осталась в убытке на 355 миллионов евро из-за пандемии коронавируса.

В следующем финансовом году Ryanair планирует потратить на топливо на миллиард евро больше, чем в прошлом году. По оценкам компании, более высокие доходы помогут ей покрыть эти расходы.

В этом месяце авиаперевозчик также заказал дополнительно 300 самолетов Boeing 737 Max, с помощью которых планирует захватить 30 процентов европейского авиационного рынка к 2034 году.