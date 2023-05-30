Жена начальника концлагеря Бухенвальд Ильза Кох, возможно, не так известна, как другие кровожадные нацисты, но, честное слово, она была такой же злой и садисткой. Кох ходила по территории лагеря так, как будто он принадлежал ей, терроризируя находящихся там заключенных. Ее прозвали "ведьмой Бухенвальда", или "сукой Бухенвальда", из-за ее ужасных поступков.

В лагере Кох занимала очень важную должность - надзиратель лагеря. Бухенвальд был одним из тех лагерей, где в качестве рабочей силы использовались заключенные. Пытка до смерти - одна из самых мучительных форм наказания.

Заключенных морили голодом, почти не оказывали медицинской помощи, а если они оказывали какое-либо сопротивление, их пытали. Заключенные часто подвергались различным бесчеловечным научным экспериментам и нередко умирали от рук тюремных надзирателей. Бухенвальд не был обычным концлагерем, так как там не было газовых камер, например, но там погибли тысячи узников. Все это при управлении Ильзы Кох.

В отличие от других концлагерей здесь заключенным дольше сохраняли жизнь. Кох считала это место идеально подходящим для удовлетворения своих садистских желаний и похотей.

Сначала она присвоила деньги заключенных, чтобы построить большую спортивную площадку, на которой занималась верховой ездой. Ей этого было мало, поэтому она обратилась к сексуальному насилию.