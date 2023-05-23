Казакс: банки Латвии должны активизировать кредитование

Банкам следует активнее заниматься кредитованием, чему может способствовать снижение комиссионных, связанных с таким кредитованием, заявил во вторник, 23 мая, президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.
Казакс подчеркнул, что Банк Латвии и парламентская комиссия по расследованию негативных последствий "капитального ремонта" финансового сектора разделяют мнение о том, что коммерческим банкам необходимо улучшить показатели кредитования.
Казакс указал, что банкам следует снизить комиссионные, а также некоторые условия выдачи кредитов, например, снизить комиссию по кредиту и другие показатели, потому что в настоящее время кредиты в Латвии дорогие по сравнению со средними показателями еврозоны.
Представитель банка SEB, отвечая на упрек в недостаточном кредитовании, призвал учитывать, что процентные ставки, установленные Европейским центральным банком, в настоящее время повышаются.
Поэтому наличие более выгодных кредитов с большей вероятностью следует ожидать в следующем экономическом цикле, когда процентные ставки уже не изменятся или будут снижены.
В свою очередь, представители комиссии по расследованию саркастически отметили, что это "вероятно, совпадение", что некоторые банки увеличили ежемесячную плату за обслуживание счета до 4,5 и 5 евро.
Представитель SEB заявил, что не располагает информацией о том, что расходы на обслуживание счета в Латвии дороже, чем в Эстонии и Литве. Представитель Luminor заявил, что использование счета бесплатно для некоторых наиболее незащищенных групп.
Вилис Криштопанс, председатель комиссии, поднял вопрос о том, что иногда банки не открывают счета для жителей. Представители SEB banka и Swedbank пояснили, что они очень редко отказывают в открытии основного счета для физических лиц. Юридическим лицам открытие базового счета недоступно, пояснили в банке. Комментируя озабоченность тем, что новым клиентам изначально приходится отвечать на множество вопросов, представитель Swedbank подчеркнул, что банки вложили немало средств, чтобы максимально упростить этот процесс для клиентов.
Президент Банка Латвии призвал жителей, которые не могут открыть счет, обращаться к омбудсмену латвийской Ассоциации финансовой отрасли, который оказывает помощь клиентам банков в разрешении возможных разногласий, или в Банк Латвии.
Казакс заявил, что в прошлом году было получено всего 26 жалоб. Банку Латвии нужна информация о конкретном случае, тогда он сможет его решить.
В ходе обсуждений было также отмечено, что кто-то в бизнесе должен предложить услугу по проверке благонадежности клиентов - использование такой услуги облегчит предприятиям соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег или AML.
Латвия выполнила выполнение требований AML раньше, чем во многих странах Европы, где выполнение условий было отложено, отметил Казакс.
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