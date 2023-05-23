Казакс: банки Латвии должны активизировать кредитование

Вилис Криштопанс, председатель комиссии, поднял вопрос о том, что иногда банки не открывают счета для жителей. Представители SEB banka и Swedbank пояснили, что они очень редко отказывают в открытии основного счета для физических лиц. Юридическим лицам открытие базового счета недоступно, пояснили в банке. Комментируя озабоченность тем, что новым клиентам изначально приходится отвечать на множество вопросов, представитель Swedbank подчеркнул, что банки вложили немало средств, чтобы максимально упростить этот процесс для клиентов.

Президент Банка Латвии призвал жителей, которые не могут открыть счет, обращаться к омбудсмену латвийской Ассоциации финансовой отрасли, который оказывает помощь клиентам банков в разрешении возможных разногласий, или в Банк Латвии.

Казакс заявил, что в прошлом году было получено всего 26 жалоб. Банку Латвии нужна информация о конкретном случае, тогда он сможет его решить.

В ходе обсуждений было также отмечено, что кто-то в бизнесе должен предложить услугу по проверке благонадежности клиентов - использование такой услуги облегчит предприятиям соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег или AML.

Латвия выполнила выполнение требований AML раньше, чем во многих странах Европы, где выполнение условий было отложено, отметил Казакс.