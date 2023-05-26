Полуфинал ЧМ по хоккею: airBaltic обеспечит дополнительные рейсы в Финляндию

airBaltic выполнит по одному дополнительному рейсу из Риги в Тампере и из Тампере в Ригу в субботу, 27 мая, и в воскресенье, 28 мая.

Расписание рейсов специально скорректировано, чтобы болельщикам не приходилось искать ночлег.

Рейсы Рига - Тампере запланированы на 27 мая в 6:00 и 28 мая в 8:00,

запланированы на 27 мая в 6:00 и 28 мая в 8:00, а рейсы Тампере - Рига - 27 мая в 23:00 и 29 мая в 1:00.

Цена билета составит 75 евро в одну сторону и 139 евро в обе стороны.

Дополнительные чартерные рейсы 27 и 29 мая также предоставит Латвийская федерация хоккея. Чартерный рейс Рига-Тампере состоится 27 мая в 11:00, а Тампере-Рига - 29 мая в 11:00. Забронировать эти рейсы можно по электронной почте eva@kasatravel.com.

Ранее представители аirBaltic сообщали, что все билеты на рейс в Тампере, запланированный на пятницу, 27 мая, распроданы, а билеты на рейсы в Хельсинки также активно раскупаются.

В четверг, 25 мая, мужская сборная Латвии по хоккею обыграла сборную Швеции в четвертьфинале чемпионата мира в Риге, впервые в истории выйдя в полуфинал.

В полуфинале Латвии предстоит сразиться с Канадой, от которой они потерпели поражение в начале чемпионата. Борьбу за медали сборная Латвии проведет в выходные в финском Тампере.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic. Остальные 2,03% принадлежат предприятию Aircraft Leasing 1, принадлежащему, в свою очередь, финансовому инвестору, датскому бизнесмену Ларсу Тусену.