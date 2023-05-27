В ближайшие пять лет прогнозирует новые рекорды глобальной температуры

Вероятность временного превышения отметки в 1,5 градуса постоянно растет с 2015 года, когда она была близка к нулю. В период с 2017 по 2021 года вероятность превышения составляла 10%.

В докладе ВМО сообщается, что средняя глобальная температура воздуха в 2022 году была на 1,15 градуса выше, чем в среднем за 1850-1900 годы. Охлаждающий эффект феномена Ла-Нинья, который немного замедлил долгосрочную тенденцию к потеплению в течение последних трех лет, уменьшился в прошлом году, и это явление закончилось в марте 2023 года.

В ближайшие месяцы прогнозируется развитие явления Эль-Ниньо, которое повышает среднюю глобальную температуру на следующий год после его начала, то есть в 2024 году.

Ожидается, что к 2027 году средняя глобальная температура воздуха в отдельные годы будет на 1,1-1,8 градуса выше средней доиндустриальной.

Вероятность того, что по крайней мере в один из следующих пяти лет будет побит температурный рекорд, установленный в 2016 году, когда произошло исключительно сильное явление Эль-Ниньо, составляет 98%, сообщает ВМО.