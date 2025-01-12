Лучший эстонский канатоходец Яан Роозе вновь доказал, что нет ничего невозможного. Вчера, 11 января, всемирно известному спортсмену исполнилось 33 года. Свой день рождения он решил отпраздновать необычным способом, сообщает Limon.ee.
Видео ⟩ Эстонcкий канатоходец прошел по стропе между небоскребами в Дубае
Выступление Роозе стало частью крупнейшего в мире мероприятия для инфлюенсеров. Выполняя трюк, Роозе бросил вызов гравитации и развлекал зрителей смелыми движениями. Эстонский канатоходец не только передвигался по стропе, но и лежал на ней и даже висел вверх ногами.
В аккаунте Red Bull UAE было выставлено это видео с подписью: "Боязнь высоты не входит в словарь Яана. Слэклайн между Эмиратскими башнями в Дубае".
"Яан - машина!!! Это безумие, как всегда! Ты сумасшедший!" - написал пользователь.
"При просмотре, уже начинают трястись колени", - добавил кто-то.
"Браво, чемпион!" - похвалил спортсмена комментатор на итальянском языке.
Это не первый раз, когда спортсмен бросает вызов гравитации. Летом прошлого года он прошел по стропе длиной в 3600 метров между материковой частью Италии и островом Сицилия, преодолев дистанцию почти за три часа.
К сожалению, примерно за 100 метров до конца трюка он потерял равновесие. А прошлой зимой Яан стал первым в мире человеком, который проскользил по натянутой стропе над обледеневшим водопадом Валасте.
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