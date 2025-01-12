Видео Эстонcкий канатоходец прошел по стропе между небоскребами в Дубае

Это не первый раз , когда спортсмен бросает вызов гравитации . Летом прошлого года он прошел по стропе длиной в 3600 метров между материковой частью Италии и островом Сицилия , преодолев дистанцию почти за три часа .

К сожалению , примерно за 100 метров до конца трюка он потерял равновесие . А прошлой зимой Яан стал первым в мире человеком , который проскользил по натянутой стропе над обледеневшим водопадом Валасте .