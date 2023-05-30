Липину интересно ⟩ Когда проснемся - будут выходные: что внезапный праздник говорит о работе Сейма

Что делать людям, которые планируют свою жизнь хотя бы на сутки вперед?

Ведь, даже если руководствоваться принципами дешевого популизма, вполне ясно, что недовольных решением о внезапном празднике будет намного больше.

И да, весь интернет просил о выходном в понедельник. Но можно же как-то отделять разумные предложения от победной эйфории.

Вопрос № 2. Почему так поздно?

Посмотрите снова на хронологию событий. Еще в четверг было ясно, что Латвия добилась невероятного успеха в хоккее. Возможно, стоило уже тогда подумать о том, что в понедельник люди захотят поблагодарить наших героев?

Да, могла быть не медаль. Могло быть четвертое место - и это уже не было бы настолько объединяющим праздником. Но достижение все еще историческое! И, я уверен, многие бы захотели в 13:00 прийти к памятнику Свободы.

И ведь если бы такое решение было принято вечером четверга или утром пятницы, хаоса было бы в разы меньше. У работодателей было бы время продумать рабочее расписание и вопрос доплат. У родителей - что делать с детьми. У врачей - связаться пациентами, а у экзаменаторов - с экзаменуемыми.

Да, в случае четвертого места праздник смотрелся бы чуть менее роскошно. Но лучше праздник поменьше, чем хаос от внезапного выходного.