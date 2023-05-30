Липину интересно ⟩ Когда проснемся - будут выходные: что внезапный праздник говорит о работе Сейма

Сборная Латвии по хоккею добилась исторического достижения на чемпионате мира. И чем это не прекрасный повод всей стране хотя бы на пару дней отвлечься от каждодневных забот и объединиться в радости за наших парней? Но любимый Сейм и тут отчебучил...
Итак, хронология событий. Четверг, 25 мая, - сборная Латвия со счетом 3:1 уверенно побеждает команду Швеции и впервые в истории выходит в полуфинал. Все счастливы до безумия, хоккеисты летят в Финляндию (до этого наша команда играла в Риге).
Суббота, 27 мая, - обидное поражение от будущего чемпиона мира Канады. При этом до последнего шансы на выход оставались, поэтому никаких претензий к нашим парням не высказывалось - все готовились болеть за них в матче за бронзу.
Воскресенье, 28 мая, - победа! В овертайме Латвия все-таки забивает четвертую шайбу и становится бронзовым призером чемпионата мира!
Важно отметить, что еще до начала матча становится известно, что хоккеистов не надо встречать в аэропорту. Латвийская федерация хоккея пишет: "Встречаемся в 13:00 в понедельник у памятника Свободы".
Потому что все понимают, что даже четвертое место - это легендарное достижение для латвийского хоккея.
Итак, в 17:48 Латвия добывает первую в своей истории бронзовую медаль чемпионата мира по хоккею. А в 23:45 Сейм собирается на чрезвычайное заседание, на котором принимается решение о том, что понедельник, 29 мая, станет выходным днем.
То есть решение было принято буквально за считаные минуты до претворения его в жизнь. Последнее голосование пришедших депутатов (коих еле набралось необходимое большинство) состоялось в 23:54.
Разумеется, новая неделя встретила всех хаосом. На работу ехать или не ехать? А если ехать, то будут платить как за рабочий или как за выходной? А расписание общественного транспорта какое? А школы и детские сады работают? Кто-то узнавал о том, что ребенка не надо никуда везти, уже в автобусе.
Как пелось в известной композиции:
Веселье приносит и вкус бодрящий.
Праздника вкус всегда настоящий.
"Вкус настоящий" обеспечили хоккеисты, а "бодрящий" остался за Сеймом.
А теперь у меня есть, цитируя "Касту", "ряд разъяснительных вопросов".
Вопрос № 1. Зачем? Зачем это все?
Я понимаю, вся страна радуется, соцсети полны постами, видео, фото - такого единения в обществе не было очень давно. Даже люди, в целом равнодушные к хоккею (вроде меня), не пропустили матч и орали вместе со всеми.
Но ведь было же очевидно. Ну прямо очевидно, что решение, принятое за шесть минут до понедельника, вызовет огромную кучу непонимания, несоответствий, нарушений планов и расписаний.
Что делать родителям, которым все равно надо идти на работу (пусть и с доплатой за выходной день), а ребенка оставить не с кем?
Что делать школам, которые вроде не работают, а экзамены проводить надо?
Что делать людям, которые планируют свою жизнь хотя бы на сутки вперед?
Ведь, даже если руководствоваться принципами дешевого популизма, вполне ясно, что недовольных решением о внезапном празднике будет намного больше.
И да, весь интернет просил о выходном в понедельник. Но можно же как-то отделять разумные предложения от победной эйфории.
Вопрос № 2. Почему так поздно?
Посмотрите снова на хронологию событий. Еще в четверг было ясно, что Латвия добилась невероятного успеха в хоккее. Возможно, стоило уже тогда подумать о том, что в понедельник люди захотят поблагодарить наших героев?
Да, могла быть не медаль. Могло быть четвертое место - и это уже не было бы настолько объединяющим праздником. Но достижение все еще историческое! И, я уверен, многие бы захотели в 13:00 прийти к памятнику Свободы.
И ведь если бы такое решение было принято вечером четверга или утром пятницы, хаоса было бы в разы меньше. У работодателей было бы время продумать рабочее расписание и вопрос доплат. У родителей - что делать с детьми. У врачей - связаться пациентами, а у экзаменаторов - с экзаменуемыми.
Да, в случае четвертого места праздник смотрелся бы чуть менее роскошно. Но лучше праздник поменьше, чем хаос от внезапного выходного.
И позвольте мини-вопрос в этой части статьи. Если бы Латвия все-таки победила Канаду в субботу (а шансы были) - решение о выходном в понедельник было бы принято уже тогда? Или Сейм ждал бы исхода финала?
Вопрос № 3. Оппозиция, вы там зачем?
Немного ознакомлю с правилами работы Сейма. Для принятия любого решения нужен кворум - на заседание должно прийти больше половины депутатов. При этом "за" проголосовать должно все равно больше 50 человек, а не больше половины пришедших.
На заседание о внезапном выходном пришли 56 человек. Из которых "за" проголосовали 52 (четыре воздержались или не голосовали).
"За" проголосовали депутаты всех представленных в Сейме партий. И у меня вопрос - ладно коалиция, но оппозиция-то что? Вот она - прекрасная возможность доказать всем, что вы не популисты, не ведетесь на дешевые жесты. А прекрасно понимаете "простого человека", как заявляете при каждом удобном случае.
Ну проголосуйте вы против. Как в субботу, во время полуфинала с Канадой, выходить на протест к памятнику Свободы и требовать отставки премьер-министра Кришьяниса Кариньша - так "Стабильности!" и "Латвия на первом месте" готовы. А как включить рациональность и остановить никому не нужный популизм - нет, уже страшно.
Уверен, та партия, благодаря которой понедельник остался бы рабочим днем, получила бы куда больше уважения, чем раздражения. Особенно если бы с утра они подробно объяснили причины такого решения.
Но нет. По семь человек от "Стабильности!" и "Латвии на первом месте", включая лидеров партий Алексея Росликова и Айнара Шлесерса, голосуют за внезапный праздник. Как и все пришедшие депутаты от "Прогрессивных", Союза зеленых и крестьян, "Объединенного списка" и Нацобъединения.
Только четыре человека от "Нового Единства" смогли найти в себе силы не нажать на кнопку "за". Но и "против" они тоже не высказались.
Выводы
Все это приводит к неутешительным умозаключениям. Если реагировать только на это внезапное голосование, то выходит, что наши политики не могут думать наперед и предполагать возможное развитие событий.
Более того, они настолько привыкли к тому, что популистские решения и действия способствуют увеличению их рейтингов, что даже не задумываются о реалистичности своих предложений.
А оппозиция - прямая задача которой контролировать коалицию и не давать ей делать совсем откровенные глупости - примыкает к этому популизму.
Представьте себе, если бы в четверг ночью Сейм принял решение о выходном в понедельник (или заявил бы о том, что в случае любого результата, кроме четвертого места - будет выходной). Сегодня бы все соцсети излучали такую же радость и гордость, как и вчера.
Но наши власть имущие умудрились испортить даже такое объединившее всех событие, как легендарная бронза в хоккее. Это, конечно, особый талант. Давайте все же впредь думать хотя бы на пару дней вперед, хорошо? На всякий случай напоминаю - в декабре начнется зима, надо будет убирать улицы от снега.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!