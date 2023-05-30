Тюлени на берегу Лиепаи могли погибнуть от ножевых ранений

В службе сообщили, что после получения информации о нескольких мертвых тюленях, выброшенных на берег в Лиепае, инспекторы PVD вместе с представителями самоуправления отправились не место. Всего было найдено три тюленя, все они, вероятно, погибли некоторое время назад.

По данным PVD, осмотр трупов животных не выявил признаков заболевания. Но были обнаружены травмы, похожие на колотые раны, что, вероятно, стало причиной гибели тюленей.

Уже сообщалось, что на прошлой неделе несколько мертвых тюленей выбросило на побережье Лиепаи.

Заместитель директора Департамента ветеринарного надзора ПВС Эдвин Ольшевскис заявил, что тюленей время от времени выбрасывает на берег, но это не происходит в больших масштабах, и задача должна состоять в том, чтобы проверить, что у этих тюленей нет никаких болезней.