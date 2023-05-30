У берегов Швеции замечен российский "кит-шпион"

В 2019 году белуха была замечена резвящейся в гавани на крайнем севере Норвегии, где она стала источником развлечения для местных жителей. Кит привык к людям и был очень дружелюбен.

Ошейник, который был на ките, был оснащен креплениями для видеокамер. Кит был приучен следовать за кораблями. О его происхождении было сделано много предположений, включая теорию о том, что он мог уплыть с российского военного объекта. В СМИ его называли "китом-шпионом".

"За последние пару недель он двигался быстро и проплыл несколько сотен километров", прежде чем достичь вод у западного побережья Швеции, сообщил представитель Норвегии.

Белуха была замечена к северу от Гетеборга. Шведские власти пока не прокомментировали это.

В Норвегии ему дали имя Хвалдимир - от норвежского слова hval (кит) и имени президента России Владимир.

На прошлой неделе во фьорде Осло также была замечена белуха, и власти Норвегии попросили людей избегать контакта с животным, чтобы гарантировать его безопасность.

Власти предупредили, что животному грозит опасность получить травму, поскольку необычно большое количество лодок заплыло во фьорд, чтобы поближе рассмотреть огромный американский авианосец USS Gerald R. Ford, который ненадолго зашел в норвежскую столицу.

Чиновник сказал, что норвежские власти не хотят спекулировать на происхождении кита, и пока он находится в норвежских водах, он считается охраняемым животным. Чиновник добавил, что власти не собираются его ловить.