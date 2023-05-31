Covid-19: ведущий китайский ученый считает, что утечку из лаборатории исключать нельзя

Известно, что в этой лаборатории собирали тысячи образцов крови и фекалий диких летучих мышей, и, согласно сообщениям в китайских СМИ, исследования иногда проводились без надлежащего защитного оборудования. Все это создает явный риск заражения.

"Сотрудники лаборатории могли заразиться, находясь в пещере и собирая летучих мышей", - говорит профессор Липкин, добавляя, что на момент написания той самой статьи в 2020 году он еще не знал об этой лаборатории и ее работе.

Профессор Липкин утверждает, что дальнейший анализ, указывающий на рынок Хуанань как на место происхождения вируса, не решает вопрос о происхождении вируса.

Вирус, по его словам, мог возникнуть где-то еще, а на рынке заметно усилиться и распространиться.

Так откуда он взялся?

В феврале этого года министерство энергетики США, контролирующее работу всех 17 ведущих биолабораторий страны, после кропотливого анализа пришло к выводу, что коронавирус "с низкой долей вероятности", но все же мог иметь именно лабораторное происхождение, то есть распространился в результате случайной утечки, скорее всего - в одной из лабораторий города Ухань.

ФБР еще в 2021 году пришло к выводу (но со средней степенью вероятности), что вирус мог вырваться из одной из китайских лабораторий. Четыре других американских агентства, изучавших этот вопрос, склоняются к мнению, что вирус имел естественное происхождение и передался от животных к людям.

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Китайское правительство заявляет, что исключает и лабораторию, и рынок в качестве места возникновения ковида. Комментарии профессора Гао можно рассматривать как более научную версию этой позиции, поскольку в отсутствие внятных, неопровержимых доказательств он не исключает ни того, ни другого.

"Мы действительно не знаем, откуда взялся вирус... этот вопрос все еще открыт", - сказал он в интервью Би-би-си.