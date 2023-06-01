Инфографика ⟩ Прибыль финансовых учреждений по сравнению с прошлым годом выросла вдвое

В том числе в апреле монетарные финансовые учреждения работали с прибылью в размере 61,2 млн евро.

Общая сумма активов монетарных финансовых учреждений в конце апреля составила 26,203 млрд евро, что на 6,2% или 1,535 млрд евро больше, чем в конце апреля 2022 года (24,668 млрд евро).

Остаток кредитов, выданных монетарными финансовыми учреждениями резидентам, составил 13,276 млрд евро (+5,9%), в том числе в евро резидентам было выдано кредитов на сумму 13,188 млрд евро (+6,1%), а остаток выданных в зарубежной валюте кредитов составил 88,3 млн евро (-19,6%).

Остаток вкладов резидентов составил 17,935 млрд евро (+7,5%), в том числе вкладов в евро - 16,637 млрд евро (+7,4%), вкладов в зарубежных валютах - 1,298 млрд евро (+9,3%).

Капитал и резервы монетарных финансовых учреждений составили в конце апреля 3,258 млрд евро, что на 8,5% больше, чем за тот же период 2022 года.

За четыре месяца 2022 года прибыль монетарных финансовых учреждений составила 99,2 млн евро, а в целом за прошлый год - 326,3 млн евро, что на 26,5% больше, чем в 2021 году.