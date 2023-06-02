10 и 11 июня в Доме еврейской общины Латвии (Skolas 6) научно-популярные лекции для детей и взрослых прочитает Илья Колмановский, кандидат биологических наук, научный журналист, автор научно-популярных книг и ведущий подкаста "Голый землекоп".
Популяризатор науки Илья Колмановский приглашает на увлекательные научные лекции для детей и взрослых
Слушатели узнают о новейших открытиях ученых в области происхождения человека, о том, как суперспособности животных помогают создавать новейшие инженерные решения и как эффективнее всего взаимодействовать интеллекту человеческому и искусственному.
Илья Колмановский умеет увлекательно и понятно для аудитории любого возраста рассказывать о том, как устроен мир и как в реальной жизни могут пригодиться знания о животных, растениях и организме человека. Научные лекции Колмановского полны ярких образов и примеров, которые передают смысл исследований и запоминаются надолго. Поэтому на его выступления с удовольствием ходят и 7-летки, и подростки, и взрослые.
Программа лекций Ильи Колмановского в Риге:
/ 10 июня в 15:00 "Происхождение человека"
Интерактивная лекция для детей (7+) и их родителей
Если мы произошли от обезьян, то почему современные обезьяны ни в кого не превращаются? Почему ракету в космос и интернет в смартфоны запустил человек, а не слоны или дельфины?
На лекции биолога и журналиста Ильи Колмановского юные слушатели услышат захватывающую историю происхождения человеческого рода: какой она представляется ученым по самым последним находкам из Африки?
"Поговорим о наших самых необычных в природе руках и ногах, об очень странных зубах и о том, как человек, оказавшись в мире, где другие млекопитающие вооружены гигантскими клыками, копытами и рогами, не имея ничего этого, все-таки выиграл в борьбе за существование", - говорит Илья Колмановский.
/ 10 июня в 18:00 "Как жить, чтобы (если) ваш мозг подружился с ИИ"
Дискуссия о коммуникации с искусственным интеллектом
Чтобы получить подходящую картинку от нейросети или полезный совет от «умной колонки», нам нужно задавать искусственному интеллекту очень точные вопросы, которые он поймет. Роботы изучают человека и подстраивают свое поведение под него. Но что самое удивительное, и люди меняются и подстраиваются под роботов. Что же происходит на самом деле между человеческим мозгом и ИИ?
"Герои этого разговора - ученые и их добровольцы, шахматисты и врачи, судьи и финансисты, дети и собаки. Ну и конечно, нейросети и прочие ai", - говорит Илья Колмановский.
/ 11 июня в 15:00 "Голый землекоп: суперспособности животных"
Интерактивная лекция для детей (7+) и их родителей
На лекции биолога и журналиста Ильи Колмановского узнаем, какими талантами обладают некоторые животные и как их навыки вдохновляют ученых и инженеров на создание новых технологий и материалов для людей.
Почему канарейка стала символом предупреждения об опасности? Зачем медики использовали кровь мечехвостов при создании лекарств? Кем работают собаки в больницах для людей?
"В этой лекции расскажу и покажу, как мы используем биоразнообразие в эпоху синтетической биологии и какие новые технологии человек мог бы создать на основе суперспособностей животных", - говорит Илья Колмановский.
/ 11 июня в 18:00 "Самая (не)дружелюбная обезьяна"
Лекция для взрослых: парадокс добродетели Homo Sapiens
С одной стороны, в отличие от других приматов, сапиенсы образуют гораздо более крупные группы и легко кооперируются, они миролюбивы и сдержанны в повседневной жизни. По сравнению с ближайшими родственниками, это будто бы самая дружелюбная обезьяна. Но с другой стороны! Сапиенсы склонны к чудовищной жестокости по отношению к чужим. Они могут спланировать нападение и хладнокровно уничтожить целое племя.
"Гарвардский антрополог Рэнгем сформулировал "парадокс добродетели": сапиенсы с невероятной жестокостью искореняли агрессию внутри своих групп. Мы обсудим, почему ученые считают, что сапиенсы были одомашнены около 30 тысяч лет назад, узнаем, кто нас одомашнил и зачем, как устроена агрессия между группами, и почему антропологи считают, что наша цивилизация входит в крайне рискованный период", - говорит Илья Колмановский.
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