Популяризатор науки Илья Колмановский приглашает на увлекательные научные лекции для детей и взрослых

"Поговорим о наших самых необычных в природе руках и ногах, об очень странных зубах и о том, как человек, оказавшись в мире, где другие млекопитающие вооружены гигантскими клыками, копытами и рогами, не имея ничего этого, все-таки выиграл в борьбе за существование", - говорит Илья Колмановский.

/ 10 июня в 18:00 "Как жить, чтобы (если) ваш мозг подружился с ИИ"

Дискуссия о коммуникации с искусственным интеллектом

Чтобы получить подходящую картинку от нейросети или полезный совет от «умной колонки», нам нужно задавать искусственному интеллекту очень точные вопросы, которые он поймет. Роботы изучают человека и подстраивают свое поведение под него. Но что самое удивительное, и люди меняются и подстраиваются под роботов. Что же происходит на самом деле между человеческим мозгом и ИИ?

"Герои этого разговора - ученые и их добровольцы, шахматисты и врачи, судьи и финансисты, дети и собаки. Ну и конечно, нейросети и прочие ai", - говорит Илья Колмановский.

/ 11 июня в 15:00 "Голый землекоп: суперспособности животных"

Интерактивная лекция для детей (7+) и их родителей

На лекции биолога и журналиста Ильи Колмановского узнаем, какими талантами обладают некоторые животные и как их навыки вдохновляют ученых и инженеров на создание новых технологий и материалов для людей.