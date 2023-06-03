"Российский кит-шпион" Хвалдимир отправился искать партнершу не в том направлении

Белый кит, подозреваемый в шпионаже в пользу России (об этом мы писали здесь), отправился на поиски партнера и любви. К сожалению - совершенно не в том направлении.
Самцу белуги (Delphinapterus leucas) по кличке Хвалдимир (от норвежского слова hval (кит) и имени президента России Владимир) от 13 до 14 лет. Впервые он был замечен в апреле 2019 года в холодных водах северной Норвегии на животном был ошейник с креплением для видеокамер и надписью: "Снаряжение Петербург 2019". Оказалось, что они предназначались для закрепления видеокамеры и других шпионских устройств. Правда, никакого оборудования на ките не было.
Хвалдимир также совершенно не боялся людей, что указывает на то, что он много контактировали с ними. Официально Россия так и не ответила на эти подозрения.
Норвежская некоммерческая организация OneWhale решила следить за Хвалдимиром и заботилась о нем на протяжении последних трех лет. Большую часть времени он провел на севере Норвегии, однако 28 мая его заметили у юго-западного побережья Швеции, откуда он стремительно двинулся на юг, сообщает информационное агентство AFP.
"Мы точно не знаем, почему он так быстро ушел. Может быть, его гормоны заставляют его искать партнершу. В любом случае, нынешний курс Хвалдимира очень быстро уводит его от естественной среды обитания", - сказал биолог Себастьян Стренд.
Большинство самцов белух достигают половой зрелости к 15 годам. Также существует вероятность того, что одинокий кит ищет компанию независимо от пола. Белухи - очень социальные животные, и исследователи подозревают, что Хвалдимир не контактировал с другими белухами с 2019 года.
Какими бы ни были его мотивы, он движется в неправильном направлении. Белые киты обитают только на норвежском архипелаге Шпицберген, в Гренландии, Канаде и России. В шведских водах их никогда не видели.
Пока здоровье Хвалдимира хорошее, он ловит рыбу и радуется жизни. Правда, южнее у него могут возникнуть трудности с добычей пищи.
Теперь OneWhale надеется получить разрешение от Швеции поймать Хвалдимира и доставить его в норвежский фьорд, где он сможет спокойно прожить остаток своей жизни.
Как сообщалось, 30 мая власти Норвегии заявили, что белуха, впервые замеченная четыре года назад на севере Норвегии, была замечена у берегов Швеции в ошейнике, предположительно произведенном в России.
В 2019 году белуха была замечена резвящейся в гавани на крайнем севере Норвегии, где она стала источником развлечения для местных жителей. Кит привык к людям и был очень дружелюбен.
Кит был приучен следовать за кораблями. О его происхождении было сделано много предположений, включая теорию о том, что он мог уплыть с российского военного объекта. В СМИ его называли "китом-шпионом".
"За последние пару недель он двигался быстро и проплыл несколько сотен километров", прежде чем достичь вод у западного побережья Швеции, сообщил представитель Норвегии.
На прошлой неделе во фьорде Осло также была замечена белуха, и власти Норвегии попросили людей избегать контакта с животным, чтобы гарантировать его безопасность.
Власти предупредили, что животному грозит опасность получить травму, поскольку необычно большое количество лодок заплыло во фьорд, чтобы поближе рассмотреть огромный американский авианосец USS Gerald R. Ford, который ненадолго зашел в норвежскую столицу.
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