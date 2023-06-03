"Российский кит-шпион" Хвалдимир отправился искать партнершу не в том направлении

Большинство самцов белух достигают половой зрелости к 15 годам. Также существует вероятность того, что одинокий кит ищет компанию независимо от пола. Белухи - очень социальные животные, и исследователи подозревают, что Хвалдимир не контактировал с другими белухами с 2019 года.

Какими бы ни были его мотивы, он движется в неправильном направлении. Белые киты обитают только на норвежском архипелаге Шпицберген, в Гренландии, Канаде и России. В шведских водах их никогда не видели.

Пока здоровье Хвалдимира хорошее, он ловит рыбу и радуется жизни. Правда, южнее у него могут возникнуть трудности с добычей пищи.

Теперь OneWhale надеется получить разрешение от Швеции поймать Хвалдимира и доставить его в норвежский фьорд, где он сможет спокойно прожить остаток своей жизни.

Как сообщалось, 30 мая власти Норвегии заявили, что белуха, впервые замеченная четыре года назад на севере Норвегии, была замечена у берегов Швеции в ошейнике, предположительно произведенном в России.

В 2019 году белуха была замечена резвящейся в гавани на крайнем севере Норвегии, где она стала источником развлечения для местных жителей. Кит привык к людям и был очень дружелюбен.

Кит был приучен следовать за кораблями. О его происхождении было сделано много предположений, включая теорию о том, что он мог уплыть с российского военного объекта. В СМИ его называли "китом-шпионом".

"За последние пару недель он двигался быстро и проплыл несколько сотен километров", прежде чем достичь вод у западного побережья Швеции, сообщил представитель Норвегии.

На прошлой неделе во фьорде Осло также была замечена белуха, и власти Норвегии попросили людей избегать контакта с животным, чтобы гарантировать его безопасность.

Власти предупредили, что животному грозит опасность получить травму, поскольку необычно большое количество лодок заплыло во фьорд, чтобы поближе рассмотреть огромный американский авианосец USS Gerald R. Ford, который ненадолго зашел в норвежскую столицу.