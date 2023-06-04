Юрмальская дума хочет увеличить плату за въезд и собирать ее весь год

Юрмальское самоуправление хочет увеличить плату за въезд и применять ее круглый год, сообщает LETA.
Проект обязательных правил "О въезде транспортных средств в зону особого режима на административной территории города Юрмалы" был представлен на общественное обсуждение.
Проект сохраняет действующий порядок администрирования сбора, но наиболее значительные изменения касаются введения круглогодичного периода сбора с 1 ноября 2023 года (а не только в летнее время) и изменением размера платы за въезд.
Плата за въезд будет изменена с нынешних 2 евро до 3 евро.
Правила уточняют порядок перерегистрации пропусков и момент приобретения права собственности на транспортное средство, учитывая, что жители Юрмалы освобождаются от платы за проезд. А также упрощают подачу заявления на льготы по оплате и другие условия.
Для жителей Юрмалы и владельцев недвижимости в Юрмале въезд в город будет бесплатный.
Плата за въезд действует в Юрмале с 1996 года. С осени 2013 года плата была отменена на осенний и зимний периоды. Круглый год парковка в Юрмале бесплатная, за исключением частных парковок.
С 1996 года плата за разовый въезд составляла 1 лат, а с 2014 года - 2 евро. С 2014 года размер платы остается неизменным, хотя расходы на содержание туристической инфраструктуры в последние годы значительно возросли.
Плата за въезд в Юрмалу значительно ниже по сравнению с платой за парковку в других городах и самоуправлениях, поясняют власти города.
Например, в Риге плата за парковку составляет до 5 евро в час. В эстонском курортном городе Пярну парковка в пляжной зоне в летний сезон стоит 12 евро в сутки или 4 евро в час, в центре - 5 евро в сутки или 1 евро в час, в Литве въезд на территорию Куршской косы стоит 30 евро за машину.
Средства, взимаемые с платы за въезд, учитываются в основном бюджете города и используются для создания благоприятной среды для развития туризма и курортов, защиты окружающей среды, охраны памятников культуры, обеспечения общественного порядка и безопасности. По данным муниципалитета, доход от сборов за въезд в 2022 году составил 2,9 млн евро.
С 1 января муниципалитет больше не имеет права вносить изменения в обязательные для исполнения правила Юрмальской думы. С учетом необходимости совершенствования правил издаются новые обязывающие правила.
С проектом правил можно ознакомиться на сайте самоуправления jurmala.lv и высказать свое мнение до 15 июня.
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