Юрмальская дума хочет увеличить плату за въезд и собирать ее весь год

Плата за въезд в Юрмалу значительно ниже по сравнению с платой за парковку в других городах и самоуправлениях, поясняют власти города.

Например, в Риге плата за парковку составляет до 5 евро в час. В эстонском курортном городе Пярну парковка в пляжной зоне в летний сезон стоит 12 евро в сутки или 4 евро в час, в центре - 5 евро в сутки или 1 евро в час, в Литве въезд на территорию Куршской косы стоит 30 евро за машину.

Средства, взимаемые с платы за въезд, учитываются в основном бюджете города и используются для создания благоприятной среды для развития туризма и курортов, защиты окружающей среды, охраны памятников культуры, обеспечения общественного порядка и безопасности. По данным муниципалитета, доход от сборов за въезд в 2022 году составил 2,9 млн евро.

С 1 января муниципалитет больше не имеет права вносить изменения в обязательные для исполнения правила Юрмальской думы. С учетом необходимости совершенствования правил издаются новые обязывающие правила.

С проектом правил можно ознакомиться на сайте самоуправления jurmala.lv и высказать свое мнение до 15 июня.