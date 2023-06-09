Китай начал бурить загадочную скважину глубиной 11 км

По сообщению китайского государственного новостного агентства Xinhua, в пустыне Такла-Макан на северо-западе Китая начались работы по бурению скважины на глубину в 11,1 км.

Это будет не самая глубокая скважина, сделанная человеком - такой до сих пор является Кольская сверхглубокая скважина на Кольском полуострове в России, чья глубина составляет 12 262 метра. Сейчас она заброшена.

Китайские ученые надеются, что новая скважина значительно расширит знания о геологии земных недр, однако наряду с научной работой будут также вестись поиски нефти и природного газа. Китай, однако, не раскрыл много информации о запланированных экспериментах.

Видео: Китай готовится к бурению скважины (на китайском и английском языках)

Это огромный технологический вызов. Скважина не будет завершена еще как минимум год, а для ее завершения потребуется около 2000 тонн оборудования и инструментов, включая буры и трубы.

Чтобы лучше понять, насколько сложен этот процесс, давайте взглянем на Кольскую сверхглубокую скважину. Работа над этим проектом началась в мае 1970 года и продолжалась до 1994 года.

Правда, скважина оказалась весьма полезной. Ученым удалось найти в ней воду и водород в количествах, которые на такой глубине найти не ожидалось. Еще одним интересным открытием стали микроскопические окаменелости планктона на глубине около шести километров.

Какие чудеса откроет китайская скважина, еще предстоит узнать.