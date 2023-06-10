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Ученый провел под водой 93 дня и помолодел

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Джозеф Дитури
Джозеф Дитури Фото: Scanpix/via REUTERS

Ученый Джозеф Дитури провел под водой 93 дня, из-за чего основательно улучшил показатели своего здоровья. За это время его организм помолодел примерно на 10 лет, пишет mirror.co.uk.

Медики измерили его теломеры - последовательность ДНК, которая прикрепляется к концам хромосом. Они становятся меньше с возрастом, однако у учено в настоящее время они на 20% длиннее, чем когда он погрузился ради эксперимента под воду в марте.

Джозеф Дитури
Джозеф Дитури Фото: Scanpix/via REUTERS

Также среди положительных эффектов было и то, что сейчас доля глубокого сна в ночное время у него доходит 66%, а также отмечается снижение уровня холестерина и маркеров воспаления.

Как пишет издание, изменения в физическом здоровье могут быть связаны с давлением, которое имеет ряд положительных эффектов на организм. Одной из подобных форм лечения является гипербарическая камера, улучшающая состояние мозга.

The Guardian ранее рассказывал, что ученый отметил: "Я не пытаюсь утверждать, что это сделает вас бессмертным". Дело в том, что в подводной капсуле атмосферное давление на 70% выше, чем на поверхности, и исследователи, подобные Дитури, считают, что это может стать ключом к обращению вспять процесса старения и помочь людям - включая его самого - дожить до 110 лет. 

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