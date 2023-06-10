Фото ⟩ В Уэльсе открылся самый глубокий в мире отель

Шахта Кумортин закрыта, но функционировала примерно с 1810 по 1939 год.

Отель Deep Sleep состоит из четырех отдельных кают с двумя односпальными кроватями и "романтической" комнаты-грота. Туристам обещают электричество, Wi-Fi, 4G и проточную воду из родника. Конечно гид и техперсонал останется на ночь вместе с гостями.

Отелем занимается компания Go Below. Объект работает только один вечер в неделю - в субботу. Гости должны собраться в 17:00 на базе Go Below недалеко от города Блаенау Фестиниог, где они встречают гидов, которые проводят их на место ночевки.

Добраться до места ночевки не так-то просто! Сначала на пройти 45 минут по живописному маршруту в горах. После остановка в коттедже перед спуском в сланцевую шахту со специальным снаряжением и фонариками на голове.

Туристов на пути ожидают древние шахтерские лестницы, полуразрушенные места, истории о тех, кто там когда-то работал и ужин. Температура в шахте круглый год 10 градусов по Цельсию, но в номере будет тепло.

Туристический объект претендует на звание самого глубокого отеля в мире. Одна ночь в таком отеле стоит от 550 фунтов стерлингов (640 евро).

Кстати, ранее самым глубоким отелем в мире считались номера, расположенные на глубине (154 м) под землей в шведском серебряном руднике Сала.