Мужчине из-за имени и даты рождения запретили летать авиакомпанией easyJet

У Кирана Херриса такие же имя и день рождения как у другого человека, включенного в "черный список" easyJet из-за создания неприятностей.

Это означает, что сотрудники авиакомпании думают, что он - человек, включенный в "черный список".

Виновный Киран Херрис в 2021 году был приговорен к 12-недельному заключению за агрессивные действия, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения во время полета на easyJet.

В свою очередь второй, невиновный Киран Херрис просто хотел слетать в Испанию. В последний момент ему запретили использовать услуги авиакомпании, и, по его утверждениям, полиция метрополитена Великобритании пришла к нему домой.

"Мой друг вечером перед полетом в 18 часов получил письмо по электронной почте, в котором было сказано, что мне десять лет запрещено летать самолетами авиакомпании, и мой билет был отменен", - сказал Херрис, хотевший слетать в Испанию.

Прошлым летом полиция пришла к нему домой, чтобы допросить. "Это было довольно серьезно, но в течение пяти или десяти минут они поняли, что это был не я. Опубликованы статьи с фотографией этого человека, и можно увидеть, что это не я", - сказал он.