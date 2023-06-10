Фото ⟩ В Вентспилсе открылась крупнейшая в Балтии родельная трасса

Открытие трассы сопровождалось красочным дымовым шоу. На мероприятии новую трассу опробовали мэр Вентспилса Янис Витолиньш и его заместитель по общественным вопросам Гунтис Блумбергс, а также строители и проектировщики трассы. Посетителей мероприятия развлекала музыкальная группа Laika upe и другие исполнители.

Общая длина трассы составляет 800 метров, длина спуска - 580 метров. Родельные сани могут развивать скорость до 40 км/ч, а на высоте примерно 25 метров над землей трасса делает два виража в 360 градусов.

Кататься могут и взрослые с детьми, так как сани двухместные. Они оборудованы умной электронной системой торможения и электрическими тормозами. Трасса будет работать круглый год.

Цены: детям в возрасте с 3 до 7 лет съезд только с совершеннолетним лицом - бесплатно, детям в возрасте от 8 до 17 лет - три евро за один спуск, а взрослым - 5 евро за один спуск.