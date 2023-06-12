Фото и видео ⟩ В Таллиннском зоопарке прибавление: из Риги прибыла лошадь Пржевальского

Таллиннский зоопарк сообщил, что на этой неделе у них произошло пополнение - из Рижского зоопарка прибыла лошадь по кличке Вайде, пишет Rus.Postimees.
Во вторник, 6 июня, из Рижского зоопарка прибыла лошадь Пржевальского Вайде. "Ее привезли в Таллинн, поскольку в Риге решили прекратить содержание лошадей Пржевальского", - пояснили в зоопарке.
В Таллиннском зоопарке надеются, что 20-летняя лошадь Вайде быстро адаптируется в стаде.
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