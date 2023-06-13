В Египте поймана убившая туриста акула. В ее желудке найдены части тела мужчины

Мужчина умер от зубов тигровой акулы в водах недалеко от Хургады, это было запечатлено на видео. После инцидента власти закрыли 74-километровый участок береговой линии, заявив, что он останется закрытым до воскресенья.

Позднее акула была поймана и убита.

Хищника доставили к специалистам, которые провели вскрытие и подтвердили, что именно эта акула разорвала туриста, так как в ее желудке были найдены части тела мужчины.

Напомним, одном из египетских курортов на Красном море в месте для плавания неожиданно появилась акула, которая напала на отдыхающего россиянина. Мужчина погиб.

Министерство окружающей среды Египта сообщило, что мужчина погиб в результате нападения тигровой акулы в водах недалеко от города Хургада. После инцидента власти закрыли 74-километровый участок береговой линии, заявив, что он останется закрытым до воскресенья.

Отец погибшего описал момент, когда он беспомощно смотрел на то, как погибал его сын.

"Мы пошли на пляж отдохнуть. На моего сыла напала акула. Все произошло в течение нескольких секунд", - рассказал Юрий Попов.

Мужчина сказал, что ситуация была шокирующая, так как все произошло на безопасном пляже среди яхт.

"Какую помощь вы могли оказать? Эта мясорубка произошла в течение 20 секунд. Его просто утащило под воду", - сказал Попов.