Борьба с теневой экономикой: под надзор попадут частное строительство и ремонт

Второе предложение заключается в том, что для строительства частных домов можно нанимать рабочих, но они должны быть зарегистрированы в строительной информационной системе.

"Понятно, что один из самых больших объемов теневой экономики приходится на строительство частных домов, где мы видим, что строит не сам человек, а бригада. Мы видим эти объекты, они в информационной системе. Мы можем видеть и то, кто собственник дома, кто утверждает, что делает это самостоятельно", - сказала Фелдмане.

Есть и третья группа - ремонтный сегмент, который является наиболее трудноуправляемой строительной сферой. "В принципе, там все "в тени" - для поклейки обоев, укладки ламината или плитки редко используется легальный труд. Проблема этого сегмента в том, что мы его вообще не видим".

Он не подпадает под определение строительства. Единственное, что здесь может сработать, это не кнут, а пряник. Минэкономики включило в план действий правительства одну меру - льготы по налогу на доходы физических лиц для легально нанятой рабочей силы", - сказала представитель министерства.

То, что метод пряника следует использовать в сегменте ремонта, подчеркнула и глава отдела координации сокращения теневой экономики Министерства финансов Даце Пелека, заявив, что также важно создать как можно более простую систему для уплаты налогов.