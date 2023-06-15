Борьба с теневой экономикой: под надзор попадут частное строительство и ремонт

В целях сокращения теневой экономики в строительной сфере, которая в прошлом году уже достигла 34,5%, под эгидой Минэкономики внесено несколько предложений, цель которых - искоренить теневую экономику как на крупных, так и на мелких объектах, сообщает LSM. Проверке подвергнется и строительство, и ремонт частных домов.
Хотя в последние восемь лет размер теневой экономики в строительном секторе медленно, но все же снижался, данные за 2022 год не радуют - теневая экономика в строительстве вновь растет и поднялась до отметки 34,5%. Для сравнения: в среднем размер теневой экономики в стране в прошлом году составлял 26,5% от ВВП, свидетельствуют данные ежегодного исследования Рижской школы экономики (SSE Riga).
Как подчеркивают эксперты, причинами роста стали российская военная агрессия против Украины, приведшая к удорожанию в строительной сфере, и пандемия коронавируса.
"Есть крупные коммерсанты, где показатель теневой экономики составляет около 15%. Потом есть средние коммерсанты, средние объекты, и там показатель в районе 25%. И есть маленькие предприятия, где показатель составляет 50-60%", - пояснил руководитель Латвийского партнерства строительных подрядчиков Гинт Микельсонс. Это означает, что наибольший объем теневой экономики приходится именно на частный сектор.
Это признают не только в отрасли, но и в Минэкономики, которое внесло в Минфин предложения по сокращению теневой экономики. Их несколько, и в них большое внимание уделяется сегментации, а именно тому, что не все инструменты одинаково хорошо работают как среди крупных строителей, так и у частных лиц.
Кроме того, у Минэкономики есть план поощрения клиента платить налоги, а не искать способы строить дешевле. Ольга Фелдмане из Минэкономики сообщила, что новые меры по борьбе с теневой экономикой предусматривают разделение строительной отрасли по объему объектов.
Генеральное соглашение и установленный в нем минимальный размер оплаты труда остаются в силе. Также не изменилось введенное несколько лет назад требование электронного учета рабочего времени на объектах, объем стоимости которых превышает 350 тысяч евро. У Службы государственных доходов (VID) есть все инструменты для этого.
Однако вопрос в том, как следить за объектами, которые не достигают нижнего порога в 350 тысяч евро? Всего в объектах системы электронного учета зарегистрировано около 2000 коммерсантов.
"Всего у нас в реестре строительных коммерсантов около 6000, а это значит, что 4000 коммерсантов работают в сегментах, не охваченных системой электронного учета. В рабочей группе одно из предложений, которое мы рассмотрели - снижение этого порога. Другой вариант снижения порога касается и частных коммерсантов - к примеру, начиная со 170 тысяч евро, чтобы охватить как можно больше компаний или объектов", - пояснила Фелдмане.
Следующая категория - это объекты, которые можно построить в собственном хозяйстве. Любой человек может построить свой собственный дом. Действующее положение допускает, что объем строительства частного дома относительно велик - площадь застройки может составлять до 400 квадратных метров.
Минэкономики намерено сократить этот объем в два раза.
Второе предложение заключается в том, что для строительства частных домов можно нанимать рабочих, но они должны быть зарегистрированы в строительной информационной системе.
"Понятно, что один из самых больших объемов теневой экономики приходится на строительство частных домов, где мы видим, что строит не сам человек, а бригада. Мы видим эти объекты, они в информационной системе. Мы можем видеть и то, кто собственник дома, кто утверждает, что делает это самостоятельно", - сказала Фелдмане.
Есть и третья группа - ремонтный сегмент, который является наиболее трудноуправляемой строительной сферой. "В принципе, там все "в тени" - для поклейки обоев, укладки ламината или плитки редко используется легальный труд. Проблема этого сегмента в том, что мы его вообще не видим".
Он не подпадает под определение строительства. Единственное, что здесь может сработать, это не кнут, а пряник. Минэкономики включило в план действий правительства одну меру - льготы по налогу на доходы физических лиц для легально нанятой рабочей силы", - сказала представитель министерства.
То, что метод пряника следует использовать в сегменте ремонта, подчеркнула и глава отдела координации сокращения теневой экономики Министерства финансов Даце Пелека, заявив, что также важно создать как можно более простую систему для уплаты налогов.
"Необходимо думать не только о репрессивных мерах, но и о мерах мотивации. Заинтересовать тех людей, которые в настоящее время работают нелегально, чтобы они имели доступ к счету доходов от хозяйственной деятельности. Если заказчик хочет платить человеку легально, то я перевожу деньги на счет, с которого удерживается налог, и вам не нужно сталкиваться с бюрократическими препятствиями", - сказала Пелека.
Еще одним важным звеном в цепи сдерживания теневой экономики является надзор. Он находится в ведении Службы государственных доходов. Латвийское радио выяснило, что во время пандемии служба была перегружена рассмотрением запросов об оказании поддержки компаниям и частным лицам, но теперь обещает внимательно следить за теневой экономикой в строительной сфере. В VID подчеркнули, что мощность системы надзора и возможности ее внедрения достаточны.
Большая ясность о том, какие из предложений Минэкономики будут реализованы, ожидается в середине лета, так как Минфин к 31 июля обещает подготовить совместный план по обузданию теневой экономики не только в строительной сфере, но и в розничной торговле и здравоохранении. После этого документ войдет в повестку дня правительства.
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