Фото ⟩ В Рижском зоопарке родился верблюжонок

Галерея: В Рижском зоопарке родился верблюжонок

Вес детеныша - 30 килограммов. Посетители зоопарка могли воочию наблюдать за заботой Лейлы - уже через несколько минут после рождения малыш сделал попытку встать, получив поддержку матери.

Хотя для Лейлы это первый детеныш, процессы кормления и заботы проходят успешно. Малыш примерно полтора года будет кормиться молоком матери, продолжая ежедневно набирать вес.

В течение первой недели самка и ее детеныш находились отдельно от других обитателей верблюжьего дома и не попадались на глаза посетителям, что позволило им обоим восстановиться. Но теперь мама и малыш наслаждаются полуденным солнцем, а верблюжонок изучает окрестности.

Период беременности у верблюдов составляет 13 месяцев, а детеныши рождаются каждые два-три года. Мрия, родившаяся 30 марта прошлого года у мамы-верблюдицы Васары, размером уже почти со взрослого верблюда, но при ближайшем рассмотрении заметно, что она самая маленькая среди крупных животных.