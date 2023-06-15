Фото ⟩ В Рижском зоопарке родился верблюжонок

В начале июня в Рижском национальном зоопарке у мамочки-верблюда Лейлы родился малыш, сообщили в зоопарке.
Галерея: В Рижском зоопарке родился верблюжонок
Вес детеныша - 30 килограммов. Посетители зоопарка могли воочию наблюдать за заботой Лейлы - уже через несколько минут после рождения малыш сделал попытку встать, получив поддержку матери.
Хотя для Лейлы это первый детеныш, процессы кормления и заботы проходят успешно. Малыш примерно полтора года будет кормиться молоком матери, продолжая ежедневно набирать вес.
В течение первой недели самка и ее детеныш находились отдельно от других обитателей верблюжьего дома и не попадались на глаза посетителям, что позволило им обоим восстановиться. Но теперь мама и малыш наслаждаются полуденным солнцем, а верблюжонок изучает окрестности.
Период беременности у верблюдов составляет 13 месяцев, а детеныши рождаются каждые два-три года. Мрия, родившаяся 30 марта прошлого года у мамы-верблюдицы Васары, размером уже почти со взрослого верблюда, но при ближайшем рассмотрении заметно, что она самая маленькая среди крупных животных.
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