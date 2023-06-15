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Фото ⟩ В рядах эстонской полиции милейшее пополнение

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К команде Лыунаской префектуры (Эстония) присоединилась трехмесячная немецкая овчарка Лекси, пишет Rus.Postimees

"Хотя сейчас любимое занятие маленькой собачки - жевать все подряд, начиная с обуви хозяина и заканчивая ветками деревьев, под руководством кинолога Прийдика она должна вырасти в умную поисковую собаку с чутким носом", - написала Лыунаская префектура на своей странице в Facebook.

С этой целью Лекси уже практикуется в патрулировании, дружит с людьми и уже провела неделю в щенячьей школе.

По словам Прийдика, первая неделя совместной жизни была захватывающей. Собачка оживила как личную жизнь, так и рабочую атмосферу.

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