Фото ⟩ В рядах эстонской полиции милейшее пополнение

"Хотя сейчас любимое занятие маленькой собачки - жевать все подряд, начиная с обуви хозяина и заканчивая ветками деревьев, под руководством кинолога Прийдика она должна вырасти в умную поисковую собаку с чутким носом", - написала Лыунаская префектура на своей странице в Facebook.

С этой целью Лекси уже практикуется в патрулировании, дружит с людьми и уже провела неделю в щенячьей школе.

По словам Прийдика, первая неделя совместной жизни была захватывающей. Собачка оживила как личную жизнь, так и рабочую атмосферу.