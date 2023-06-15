Видео ⟩ В Елгавском крае горит лес. К тушению привлечен вертолет

Государственная служба леса информирует, что к работам по тушению привлечены силы VMD, Latvijas valsts meži, Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) и предприниматели с тяжелой техникой.

В тушении лесного пожара также был задействован вертолет Государственной пограничной службы.

Представители VMD указали, что пожар в настоящее время еще не локализован, так как сухость и ветер затрудняют тушение и ускоряют распространение огня.

При этом в службе уточнили, что в первой половине дня в работах по тушению участвовали 18 пожарных, но в настоящее время вызываются дополнительные силы.

VMD осуществляет надзор за соблюдением нормативных правовых актов в области лесного хозяйства, охоты и охраны природы, а также охрану лесов от пожаров. Миссия VMD - заботиться об ответственном использовании и сохранении лесов для будущих поколений.

‼#NededziniMežu ‼

Jelgavas novada Valgundes pagastā turpina degt mežs vismaz 5ha platība. Dzēšanas darbos iesaistīti: VMD, VUGD, LVM un uzņēmēji ar smago tehniku. Paldies vietējiem iedzīvotājiem par atbalstu!#ValstsMežaDienests #mežs #MežaUgunsapsardzība pic.twitter.com/kEpuQXtAP8 — Valsts meža dienests (@mezadienests) June 15, 2023