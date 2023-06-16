Открыт летний автобусный маршрут из Риги на остров Сааремаа

Учитывая стремительно растущее число пассажиров и интерес жителей к возможностям путешествий в этом летнем сезоне, автобусный перевозчик Lux Express 16 июня открывает летний маршрут Рига - Пярну - Курессааре (Сааремаа). Таким образом, этим летом жители Латвии из Риги смогут удобно посетить остров Сааремаа и его крупнейший город Курессааре. Новый маршрут будет действовать в летний период с 16 июня по 20 августа.
Lux Express выполняет 13 ежедневных рейсов по маршруту Рига - Пярну - Таллинн и три ежедневных рейса по маршруту Рига - Тарту. Тарту - второй по величине город на юге Эстонии, который на протяжении веков был и остается центром научного развития и культуры, а в следующем году будет культурной столицей Европы.
Руководитель бизнеса междугородных перевозок Lux Express Ингмар Роос: "Люди снова хотят путешествовать, и это находит отражение в растущем пассажиропотоке. Например, на маршруте Рига - Таллинн количество пассажиров за первые пять месяцев этого года увеличилось более чем на 50% по сравнению с первыми пятью месяцами 2022 года".
Сааремаа всегда был очень популярным местом отдыха в летние месяцы, а Курессааре - один из ведущих курортных городов Эстонии, где, вероятно, самая высокая в мире плотность СПА на каждые десять жителей.
Наиболее заметными достопримечательностями острова Сааремаа являются средневековая крепость и замковый комплекс епископа Курессааре, Важня, православная церковь Св. Николая, старинный Рыцарский дом, историческая ратуша, Курзал, Ложе Солнца, или кратер метеорита Каали, Курессаареский парк здоровья.
Маршрут составлен таким образом, что путешественники могут посетить не только Сааремаа, но и остров Муху, где останавливается автобус. Муху меньше Сааремаа, но он также славится прекрасной природой и богатой флорой. На острове путешественники могут посетить деревню Когува с ее длинными каменными подворьями, усадьбу Педасте, отвесные берега в Юугу, старейший из храмов Эстонии - церковь Катерины с ее языческими надгробиями. На острове Муху также находятся страусиная ферма и конный завод Тихусе.
Поскольку и Сааремаа, и Муху очень подходят для путешествий на велосипедах, желающие смогут воспользоваться бесплатными велосипедными билетами Lux Express. Компания разрешает провозить бесплатно до четырех велосипедов на каждом автобусе на всех маршрутах между городами стран Балтии и Варшавой. Бесплатный билет для велосипеда необходимо забронировать при покупке билета на рейс Lux Express на сайте luxexpress.eu.
Время в пути из Риги в Курессааре составляет около шести часов, а из Курессааре в Ригу - на полчаса меньше. Автобус отправляется из Риги в 9:00 и прибывает в Курессааре в 15:05. Это расписание идеально подходит для СПА-туристов, так как заселение в отель обычно начинается в 15:00. Время отправления из Курессааре - 16:55, прибытие в Ригу - 22:25.
Южный сосед Латвии - Литва - также пользуется растущим интересом у латвийцев. Нынче Вильнюс празднует свое 700-летие, поэтому торжества и различные праздничные мероприятия в литовской столице льются как из рога изобилия. Этим летом Lux Express выполняет 7 ежедневных рейсов из Риги в Вильнюс.
Lux Express Group - международный автобусный перевозчик, обеспечивающий международные перевозки между крупнейшими городами стран Балтии, Санкт-Петербургом, Хельсинки и Варшавой, а также внутренние пассажирские перевозки в Эстонии. Автопарк компании состоит из 99 автобусов повышенной комфортности.
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