Открыт летний автобусный маршрут из Риги на остров Сааремаа

Маршрут составлен таким образом, что путешественники могут посетить не только Сааремаа, но и остров Муху, где останавливается автобус. Муху меньше Сааремаа, но он также славится прекрасной природой и богатой флорой. На острове путешественники могут посетить деревню Когува с ее длинными каменными подворьями, усадьбу Педасте, отвесные берега в Юугу, старейший из храмов Эстонии - церковь Катерины с ее языческими надгробиями. На острове Муху также находятся страусиная ферма и конный завод Тихусе.

Поскольку и Сааремаа, и Муху очень подходят для путешествий на велосипедах, желающие смогут воспользоваться бесплатными велосипедными билетами Lux Express. Компания разрешает провозить бесплатно до четырех велосипедов на каждом автобусе на всех маршрутах между городами стран Балтии и Варшавой. Бесплатный билет для велосипеда необходимо забронировать при покупке билета на рейс Lux Express на сайте luxexpress.eu.

Время в пути из Риги в Курессааре составляет около шести часов, а из Курессааре в Ригу - на полчаса меньше. Автобус отправляется из Риги в 9:00 и прибывает в Курессааре в 15:05. Это расписание идеально подходит для СПА-туристов, так как заселение в отель обычно начинается в 15:00. Время отправления из Курессааре - 16:55, прибытие в Ригу - 22:25.

Южный сосед Латвии - Литва - также пользуется растущим интересом у латвийцев. Нынче Вильнюс празднует свое 700-летие, поэтому торжества и различные праздничные мероприятия в литовской столице льются как из рога изобилия. Этим летом Lux Express выполняет 7 ежедневных рейсов из Риги в Вильнюс.

Lux Express Group - международный автобусный перевозчик, обеспечивающий международные перевозки между крупнейшими городами стран Балтии, Санкт-Петербургом, Хельсинки и Варшавой, а также внутренние пассажирские перевозки в Эстонии. Автопарк компании состоит из 99 автобусов повышенной комфортности.