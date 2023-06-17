Ликвидирована компания, которой принадлежало несколько ресторанов в Риге

Компания была исключена из регистра во вторник, 13 июня.

В феврале Рижский городской суд прекратил производство по делу о банкротстве Rosinter Restaurants в связи с тем, что требования кредиторов были выполнены.

Процесс неплатежеспособности Rosinter Restaurants был начат 30 сентября 2021 года.

В 2020 году компания работала с оборотом 1,387 млн ​​евро, что в 2,2 раза меньше, чем годом ранее, а ее убытки выросли на 68,3% - до 262 599 евро. Более свежая финансовая информация отсутствует.

Rosinter Restaurants была зарегистрирована в 2004 году, ее уставный капитал составлял 180 000 евро. Единственным владельцем компании была RRH-Central Europe Ltd, зарегистрированная на Кипре, у которой в настоящее время нет других компаний, зарегистрированных в Латвии.

"Rosinter Restaurants" 2021.gadā slēdza kopumā piecas struktūrvienības, tostarp "T.G.I. Friday's" restorānu Vecrīgā.

Всего в 2021 году Rosinter Restaurants закрыл пять структурных подразделений, в том числе ресторан T.G.I. Friday’s в Старой Риге.

Согласно имеющейся информации, на 12 июня этого года компания задолжала Службе государственных доходов (VID) 666 634 евро налогов. В то же время VID отмечает, что не может предоставить точную информацию о ситуации с уплатой налогов, так как налогоплательщик не подал все декларации, которые могут на это повлиять.