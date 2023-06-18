Ученым удалось создать человеческий эмбрион из одной стволовой клетки. Как это возможно, а главное - зачем?

Изучение искусственных эмбрионов в лабораторных условиях поможет решить эту проблему и (среди прочего) лучше понять причину ранних выкидышей.

Как были решены этические и юридические проблемы?

Формально выращенные зародыши под юридическое определение "эмбриона" не попадают, поскольку выращивались они в течение двух недель - а именно этот срок в законодательстве большинства стран прописан в качестве максимально возможного для экспериментов.

К концу второй недели с момента зачатия у зародыша еще не начинает формироваться мозг и не слышно сердцебиения - следовательно, и этической дилеммы перед экспертами не встает.

Спустя 14 дней после оплодотворения закон требует пересадить выжившие зародыши в организм суррогатной матери. Либо - в том случае, если эмбрион создавался исключительно для нужд эксперимента - уничтожить.

Какие потенциальные риски несет с собой новая технология?

Четких правил, регулирующих выращивание человеческих эмбрионов из стволовых клеток, на сегодняшний день нет - а они просто жизнено необходимы.

Новейшие биотехнологии становятся все дешевле, а для их использования в домашних условиях зачастую даже не нужно специального образования.