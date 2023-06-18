PVD напоминает, как позаботиться о животных в жару

С приближением жаркого лета Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) призывает владельцев животных уделять особое внимание своим любимцам. И сельскохозяйственные, и домашние (комнатные) животные чувствительны к воздействию повышенных температур, об этом пишет служба новостей TV3.
Чтобы животное не перегрелось, необходимо следить за тем, чтобы оно долго не находились при повышенной температуре, как на улице, так и в закрытом помещении. Кроме того, нужно давать достаточное количество питьевой воды.
Под влиянием жаркой погоды возрастает вероятность перегрева сельскохозяйственных животных при нахождении на открытых пастбищах, под прямыми солнечными лучами и без ветра. Служба призывает владельцев животных не пасти коров, овец и особенно лошадей в жаркие дни с 12:00 до 16:00.
Маленькие животные - собаки и кошки чаще всего перегреваются, запертые в плохо проветриваемых помещениях, а также в автомобилях. Поэтому, выходя на улицу или за покупками, не оставляйте домашних животных в машине, даже если окно приоткрыто!
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