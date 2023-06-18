Деревянная церковь в Болдерае спасена от пожара

Прихожане Латвийской евангелическо-лютеранской церкви уже пять лет пытаются восстановить церковь своими силами, чтобы в отреставрированном здании отметить 150-летие церкви, которое состоится уже через 2 года.

В пятницу, вероятно, из-за какой-то ошибки в ремонтных работах загорелась наружная стена храма.

Представитель пожарной команды сказал, что жертв нет, а огонь удалось потушить. Также необходимо было взломать деревянные конструкции, чтобы посмотреть, распространяется пламя дальше или нет.