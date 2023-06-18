Деревянная церковь в Болдерае спасена от пожара

В пятницу, 16 июня, в Болдерае загорелось деревянное здание XIX века - лютеранская церковь. Это одно из последних зданий такого типа, сохранившихся до наших дней. От уничтожения историческое имущество спасли пожарные, которых, по словам пастора, поддержал сам Бог, сообщает программа Degpunktā.
Прихожане Латвийской евангелическо-лютеранской церкви уже пять лет пытаются восстановить церковь своими силами, чтобы в отреставрированном здании отметить 150-летие церкви, которое состоится уже через 2 года.
В пятницу, вероятно, из-за какой-то ошибки в ремонтных работах загорелась наружная стена храма.
Представитель пожарной команды сказал, что жертв нет, а огонь удалось потушить. Также необходимо было взломать деревянные конструкции, чтобы посмотреть, распространяется пламя дальше или нет.
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