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Во вторник над Ригой низко пролетят истребители союзников

rus.tvnet.lv
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Истребители НАТО
Истребители НАТО Фото: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

20 июня в период 12:00-13:00 над Ригой пройдут низкие полеты истребителей сил союзников, сообщают Воздушные силы.

"Мы призываем жителей не беспокоиться и с пониманием относиться к происходящим полетам воздушных судов", - говорят Воздушные силы.

Ранее, в субботу, 17 июня, с 12:50 до 13:10 над памятником Свободы прошел запланированный низкий полет стратегических бомбардировщиков ВВС США. Это был завершающий этап учений в Латвии, сообщили агентству LETA в управлении по связям Национальных вооруженных сил (НВС).

Национальные вооруженные силы напоминают, что в воздушном пространстве Латвии полеты военных самолетов осуществляются только на высоте и скорости, установленных нормативными актами, поэтому создаваемый шум носит временный характер и не причиняет вреда людям и имуществу.

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