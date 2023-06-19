Во вторник над Ригой низко пролетят истребители союзников

"Мы призываем жителей не беспокоиться и с пониманием относиться к происходящим полетам воздушных судов", - говорят Воздушные силы.

📣 20. jūnijā laika posmā no plkst. 12:00-13:00 virs Rīgas norisināsies sabiedroto spēku iznīcinātāju zemie pārlidojumi.

Aicinām iedzīvotājus nesatraukties un ar sapratni izturēties pret notiekošajiem gaisa kuģu pārlidojumiem.@lsmlv @LRZinas @TVNET_zinas @DelfiLV @apollo_lv pic.twitter.com/6s9dGXQR6b — Gaisa spēki (@gaisa_speki) June 19, 2023

Ранее, в субботу, 17 июня, с 12:50 до 13:10 над памятником Свободы прошел запланированный низкий полет стратегических бомбардировщиков ВВС США. Это был завершающий этап учений в Латвии, сообщили агентству LETA в управлении по связям Национальных вооруженных сил (НВС).

Национальные вооруженные силы напоминают, что в воздушном пространстве Латвии полеты военных самолетов осуществляются только на высоте и скорости, установленных нормативными актами, поэтому создаваемый шум носит временный характер и не причиняет вреда людям и имуществу.