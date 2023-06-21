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Подсчитано, какой ущерб энергосистеме Украины нанесли российские обстрелы

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Флаг Украины. Иллюстративное фото
Флаг Украины. Иллюстративное фото Фото: AFP/SCANPIX

Ущерб, нанесенный российскими обстрелами энергосистеме Украины, превышает десять миллиардов долларов, говорится в отчете, опубликованном во вторник, 20 июня, Программой развития ООН (UNDP).

В отчете UNDP и Всемирного банка отмечается, что энергетическая система Украины остается чрезвычайно уязвимой и продолжает работать с уменьшенным и ограниченным запасом прочности.

Согласно отчету, подготовленному незадолго до взрыва Каховской ГЭС, ракетные удары и удары беспилотников повредили или уничтожили 42 из 94 высоковольтных трансформаторов в районах, подконтрольных правительству Украины.

Более половины этих трансформаторов неоднократно возгорались, что усложняло их ремонт.

В то же время в отчете указано, что мощность генерации электроэнергии в Украине снизилась почти на 50% по сравнению с уровнем до 2022 года.

16 июня Минэнерго Украины сообщило, что генерация в украинской энергосистеме полностью обеспечивает потребности потребителей, импорта и экспорта нет.

Галерея: Электроэнергетический кризис в Украине.

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