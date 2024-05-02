Глава Рижского аэропорта: на прошлой неделе продано всего четыре ваучера на такси

Ваучеры на такси в Рижском аэропорту покупают, но не очень много, сказала агентству LETA председатель правления Рижского аэропорта Лайла Одиня.
"На прошлой неделе мы продали всего четыре ваучера. Дело не в том, что этот продукт не интересен, но я считаю, что его нужно больше развивать и рекламировать", - сказала Одиня.
Она добавила, что вскоре коммерческие перевозки между аэропортом и центром города начнет международный пассажирский перевозчик Lux Express, где цены будут ниже, чем на такси.
Комментируя цену ваучера, которая составляет 33,5 евро, Одиня подчеркнула, что ее определяет не аэропорт. "Аэропорт продает ваучер за ту цену, по которой такси готовы перевезти пассажиров. Возможно, в будущем что-то изменится и перевозчики определятся с другой ценой, но аэропорт продает только ваучеры", - сказала Одиня.
Как сообщалось, 11 апреля в Центре посетителей аэропорта "Рига" началась продажа ваучеров на такси для поездок из аэропорта в центр города и Пардаугаву. Пассажиры могут использовать заранее приобретенные ваучеры в такси перевозчиков, получивших специальные лицензии для работы на территории аэропорта - XTaxi и TaksiLV. Эти такси располагаются в первой линии у выходов из терминала прилета.
Зона действия ваучеров включает территорию между улицами Кр. Валдемара, Сканстес, Лачплеша и Валмиерас до ул. Таллинас в центре Риги, а также территорию от Карла Улманя гатве до проспекта Курземес в Пардаугаве.
В аэропорту заявляли, что ваучеры нельзя использовать в транспортных средствах других перевозчиков.
Пассажиры, которые не хотят использовать ваучеры, по-прежнему смогут оплатить поездку в соответствии с тарифами, которые устанавливают другие перевозчики, выбрать общественный транспорт, услуги каршеринга или покинуть аэропорт на собственном автомобиле или автомобиле встречающих.
27 марта Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону об автомобильном транспорте, которые определяют максимальную стоимость проезда на такси из аэропорта или другого объекта международной транспортной инфраструктуры и вводят возможность предоплаты за поездку.
Поправки призваны предотвратить обман пассажиров в случаях, когда недобросовестные поставщики услуг такси требуют непропорционально высокой оплаты поездки.
Предоплату можно внести онлайн или очно в аэропорту. Потолок тарифа и зоны действия, а также максимальная доплата за поездку определяет Кабинет Министров.
Рижский аэропорт – крупнейший узел воздушного движения в странах Балтии.
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