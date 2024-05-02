Глава Рижского аэропорта: на прошлой неделе продано всего четыре ваучера на такси

"На прошлой неделе мы продали всего четыре ваучера. Дело не в том, что этот продукт не интересен, но я считаю, что его нужно больше развивать и рекламировать", - сказала Одиня.

Она добавила, что вскоре коммерческие перевозки между аэропортом и центром города начнет международный пассажирский перевозчик Lux Express, где цены будут ниже, чем на такси.

Комментируя цену ваучера, которая составляет 33,5 евро, Одиня подчеркнула, что ее определяет не аэропорт. "Аэропорт продает ваучер за ту цену, по которой такси готовы перевезти пассажиров. Возможно, в будущем что-то изменится и перевозчики определятся с другой ценой, но аэропорт продает только ваучеры", - сказала Одиня.

Как сообщалось, 11 апреля в Центре посетителей аэропорта "Рига" началась продажа ваучеров на такси для поездок из аэропорта в центр города и Пардаугаву. Пассажиры могут использовать заранее приобретенные ваучеры в такси перевозчиков, получивших специальные лицензии для работы на территории аэропорта - XTaxi и TaksiLV. Эти такси располагаются в первой линии у выходов из терминала прилета.