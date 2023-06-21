В историческом центре Парижа обрушился дом после взрыва газа

Фасад одного дома обрушился со стороны улицы, несколько домов загорелись.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманин заявил, что взрыв бытового газа произошел на улице Сен-Жак в V округе — это недалеко от Люксембургского сада и Сорбонны, в доме, где находились дизайнерская студия и штаб-квартира католической системы образования.

О взрыве газа заявили мэр пятого округа Флоренс Берту и заместитель мэра Эдуард Сивел.

Прибыв на место происшествия, прокурор Парижа Лора Беко отметила, что по информации, полученной с камер наблюдения, взрыв произошел непосредственно внутри здания.

По словам свидетелей непосредственно перед взрывом, на улице ощущался сильный запах газа. Однако представитель парижской полиции предупредил, что еще рано окончательно утверждать, что причиной взрыва был именно газ.

Телеканал BFM TV показал, как пожарные службы пытаются сбить пламя, а парижане разместили в твиттере изображения огромного столба дыма, который был виден на большей части города.

Журналист Оливье Гальци рассказал BFM TV, что видел, как фасад соседнего здания «полностью рухнул».

Полиция призвала людей избегать этого района.

«Это хаос», — цитирует агентство Reuters свидетеля произошедшего Кристофера Гальоне.

Студент Горной школы Парижа, расположенной на бульваре Сен-Мишель, рассказал газете Le Parisien, что услышал сильный грохот и увидел огненный шар высотой 20 или 30 метров. По его словам он также ощущал сильный запах газа.

Другой свидетель, Антуан Брушо, рассказал Би-би-си, что был дома, когда услышал сильный взрыв: «Я высунул голову из окна, посмотрел в ту сторону, а затем увидел большое облако дыма, а когда подошел ближе, увидел обрушившееся здание, и на данный момент там все горит».

Париж, пожар Фото: Reuters