У пропавшей подлодки "Титан" закончились запасы кислорода. Поиски продолжаются

Спасательная операция в Атлантическом океане продолжается, однако она осложняется тем, что поисковые работы приходится проводить на очень обширной территории. Чтобы была хоть какая-то надежда найти выживших, спасатели должны найти пропавший подводный аппарат как можно скорее.

Как заявил в разговоре с британской телекомпанией BBC эксперт Британского центра антарктических исследований Роб Лартер, несмотря на сложную ситуацию, оптимизм следует сохранять до самого конца.

Между тем, канадский эксперт по гипербарической медицине Кен Ледес подчеркивает, что в зависимости от условий кислород на подводной лодке может быть доступен дольше, чем ожидается.

Это зависит от температуры и от того, насколько эффективно люди на подводной лодке сохраняют кислород.

Потеря кислорода - это постепенный процесс, подчеркивает эксперт.

Стремительное сокращение запасов кислорода - не единственная угроза жизни экипажа, пишет Русская служба BBC.

Если в аппарате отключилась система энергоснабжения, то вместе с ней потерян и контроль над уровнем углекислого газа внутри капсулы.

"По мере того, как уровень углекислого газа увеличивается, он обретает успокоительный эффект, становится похожим на анестезирующий газ, и вы засыпаете", - говорит Кен Ледес.

Отравление углекислым газом, известное в медицине как гиперкапния, может привести к фатальным последствиям, если вовремя не вмешаться, предупреждают врачи.

Кроме того, говорят эксперты, экипаж подвергается риску переохлаждения, что только ускорит процессы в организме, вызываемые нехваткой кислорода и гиперкапнией.

"Если они без сознания, они мало чем смогут помочь себе", - говорит доктор Кен Ледес.