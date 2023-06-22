Жена пилота пропавшего батискафа оказалась потомком погибшей пары на "Титанике"

Венди Раш - родственница магната розничной торговли, бывшего совладельца американского универмага Macy's Исидора Штрауса и его жены Иды. Штраусы были пассажирами первого класса. Они прожили в браке 40 лет. Пара погибла при крушении корабля в 1912 году. Выжившие в катастрофе рассказывали, что Исидор не захотел сесть в спасательную шлюпку, чтобы уступить место кому-то из женщин или детей. Его жена осталась с ним. Когда "Титаник" тонул, супругов видели на палубе держащимися за руки.

Венди Раш вышла и Стоктон Раш Фото: Oceangate

Тело Исидора нашли в море через две недели после крушения "Титаника", а останки Иды так и не обнаружили.

Воспоминания очевидцев об этой паре вдохновили режиссера Джеймса Кэмерона на одну из сцен в фильме "Титаник" - эпизод с пожилой парой, лежащей в обнимку на кровати, когда вода наполняет их каюту.

Венди Раш (урожденная Венди Холлингс Вейл) - потомок одной из дочерей Штраусов, Минни. Венди Раш вышла замуж за Стоктона Раша в 1986 году. Жена основателя OceanGate три раза участвовала в экспедициях к обломкам "Титаника". Она также занимает пост директора OceanGate по коммуникациям и входит в правление благотворительного фонда компании.

Подводная лодка "Титан", которая направлялась к затонувшему "Титанику", пропала с радаров 18 июня. На его борту находятся пять человек, в том числе три туриста. По данным береговой охраны США, запас кислорода на подводном аппарате уже закончился. Поиски продолжаются.