СМИ: от экспорта дешевой российской нефти в Индию выигрывает "Роснефть"

До войны Индия почти не покупала нефть в России.

Сейчас же на Индию приходится почти половина поставок сырой нефти из России морским путем (Китай и Индия вместе покупают теперь 80% российского танкерного экспорта).

С 24 февраля 2022 года до введения потолка цен на российскую нефть, в Индию прибыло не меньше 357 танкеров с российской сырой нефтью по средней цене в 78 долларов за баррель, пишет NYT со ссылкой на отраслевые агентства Argus и Kpler.

В декабре страны Запада установили потолок цен в 60 долларов за баррель. За это время в Индию пришло еще 365 танкеров, а средняя цена снизилась до 51 доллара за баррель. По мнению издания, цена на нефть зависит от многих факторов, и делать вывод о воздействии одного потолка цен преждевременно.

NYT сообщает, что самый крупный центр переработки нефти в Индии располагается около города Джамнагара в штате Гуджарат на западе страны.