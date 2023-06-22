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СМИ: от экспорта дешевой российской нефти в Индию выигрывает "Роснефть"

rus.tvnet.lv
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Российский нефтяной танкер
Российский нефтяной танкер Фото: picture alliance/AP

Издание New York Times (NYT) опубликовано большое исследование об импорте российской сырой нефти в Индию с большими скидками. Эту статью пересказывает Русская служба BBC.

До войны Индия почти не покупала нефть в России. 

Сейчас же на Индию приходится почти половина поставок сырой нефти из России морским путем (Китай и Индия вместе покупают теперь 80% российского танкерного экспорта).

С 24 февраля 2022 года до введения потолка цен на российскую нефть, в Индию прибыло не меньше 357 танкеров с российской сырой нефтью по средней цене в 78 долларов за баррель, пишет NYT со ссылкой на отраслевые агентства Argus и Kpler.

В декабре страны Запада установили потолок цен в 60 долларов за баррель. За это время в Индию пришло еще 365 танкеров, а средняя цена снизилась до 51 доллара за баррель. По мнению издания, цена на нефть зависит от многих факторов, и делать вывод о воздействии одного потолка цен преждевременно.

NYT сообщает, что самый крупный центр переработки нефти в Индии располагается около города Джамнагара в штате Гуджарат на западе страны.

В самом Джамнагаре работает крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий индийской компании Reliance Industries. Ее контролирует бизнесмен Мукеш Амбани, близкий к правительству Нарендры Моди.

Но второй по размеру нефтеперерабатывающий завод в Индии расположен всего в 10 милях, и принадлежит компании Nayara Energy.

Половиной ее владеет российская государственная компания "Роснефть", а второй половиной - тоже российская инвестиционная группа United Capital Partners.

Часть производимых нефтепродуктов Индия потребляет сама, но все больше экспортирует в другие страны, в том числе в Европу и США, которые с февраля ввели эмбарго на нефтепродукты российского производства.

Только с декабря по февраль один завод в Джамнагаре экспортировал в страны, установившие потолок цен на российскую сырую нефть, нефтепродуктов почти на 3 млрд долларов, пишет газета.

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