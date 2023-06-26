Пять лет назад на улице Лидоню в Риге скончалась пожилая женщина, но ее долг за квартиру продолжает расти. Жильцов дома беспокоит растущая задолженность и абсурдность ситуации, сообщает программа 4.studija.
Видео ⟩ Соседей беспокоит, что после смерти женщины долг за ее квартиру растет
Прошло пять лет со дня смерти женщины, но долг продолжает накапливается. Он уже достиг почти пятизначной суммы.
Долг, который нужно выплатить, составляет 9 578 евро 84 цента. Наследник квартиры до сих пор не найден, но кто-то должен платить по счетам.
Жильцов беспокоит, что счет, который сейчас приближается к 10 тысячам, придется оплачивать соседям, которые не имеют отношение к квартире.
В Рижской думе сообщили, что после смерти собственника квартиры управляющий домом должен подать наследственное дело к нотариусу, предложив наследникам подать заявление.
"Если наследники не обращаются, то квартира переходит в собственность государства. Государство обычно решает, что с ней делать - либо предлагает ее муниципалитету, либо проводит аукцион. Муниципалитет также может решить принять эту квартиру или отказаться от нее", - сказали в думе.
В думе заверили, что жильцам не стоит беспокоиться о долгах за квартиру.
"Если государство продаст эту квартиру с аукциона, то долг покроется из денег, вырученных от продажи. Если квартира достанется самоуправлению, то долг просто спишется", - пояснил представитель Рижской думы.
Видео: Сюжет программы 4.studijas
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