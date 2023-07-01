В Риге закрылcя "динозавр" общепита. Почему?

SIA Rosinter Restaurants было зарегистрировано в 2004 году, и за много лет жители и гости Риги хорошо узнали принадлежащие ему заведения IL Patio (итальянская кухня), Planeta Sushi (японская) и представленный предприятием ресторан американской сети T.G.I. Friday's. Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов назвала Rosinter Restaurants одним из старейших предприятий общественного питания в Латвии.

Однако осенью 2021 года был начат процесс неплатежеспособности компании, прекращенный в начале 2023-го по причине выполнения предприятием требований кредиторов, а 13 июня SIA Rosinter Restaurants было исключено из регистра латвийских компаний.

Как пишет LETA, в пандемийном 2020 году компания работала с оборотом 1,4 млн ​​евро, что в 2 раза меньше, чем годом ранее, а ее убытки выросли на 68% - до 262,6 тыс. евро. Более свежая финансовая информация о Rosinter Restaurants отсутствует.