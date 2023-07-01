В Риге закрылcя "динозавр" общепита. Почему?

В середине июня стало известно о ликвидации компании Rosinter Restaurants, бывшего владельца ресторанов IL Patio, Planeta Sushi и T.G.I. Friday's, которые работали в Риге долгие годы. Чем интересна эта компания и что беспокоит представителей ресторанного бизнеса Латвии - выяснил RUS TVNET.
SIA Rosinter Restaurants было зарегистрировано в 2004 году, и за много лет жители и гости Риги хорошо узнали принадлежащие ему заведения IL Patio (итальянская кухня), Planeta Sushi (японская) и представленный предприятием ресторан американской сети T.G.I. Friday's. Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов назвала Rosinter Restaurants одним из старейших предприятий общественного питания в Латвии.
Однако осенью 2021 года был начат процесс неплатежеспособности компании, прекращенный в начале 2023-го по причине выполнения предприятием требований кредиторов, а 13 июня SIA Rosinter Restaurants было исключено из регистра латвийских компаний.
Как пишет LETA, в пандемийном 2020 году компания работала с оборотом 1,4 млн евро, что в 2 раза меньше, чем годом ранее, а ее убытки выросли на 68% - до 262,6 тыс. евро. Более свежая финансовая информация о Rosinter Restaurants отсутствует.
Уже на следующий год компания закрыла пять структурных подразделений, в том числе ресторан T.G.I. Friday's в Старой Риге. Согласно имеющейся информации, на 12 июня этого года компания задолжала Службе государственных доходов (VID) 666 634 евро налогов. В то же время VID отмечает, что не может предоставить точную информацию о ситуации с уплатой налогов, так как налогоплательщик не подал все декларации, которые могут на это повлиять.
Россия, Кипр, Венесуэла
Rosinter Restaurants связана с российской компанией "Росинтер Ресторантс Холдинг". Как сказано на веб-сайте предприятия, это лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов в России и СНГ, который управляет ресторанными сетями под собственными брендами "IL Патио", "Планета Суши" и пр., а также развивает международные бренды на основе франчайзинга TGI FRIDAYS. В профиле компании на LinkedIn указано, что по такой же схеме холдинг развивает кофейни Costa Coffee, однако в Латвии эти точки принадлежат SIA COFFEE NATION. Также на домашней странице "Росинтер Ресторантс" указано, что основные рынки холдинга - Россия, СНГ и Центральная Европа, включая страны Балтии.
Единственным владельцем Rosinter Restaurants была RRH-Central Europe Ltd, зарегистрированная на Кипре, а настоящим бенефициаром - гражданка Венесуэлы Эмилия Коромото Гарсия Лопез (она же - владелица RRH-Central Europe Ltd). Как следует из данных Firmas.lv, в разное время владельцами предприятия были множество компаний под разными наименованиями (в том числе схожими с названием материнской компании "Росинтер Ресторантс" - "Ростик Групп"), расположенные либо на Кипре, либо на Британских Виргинских островах - обе эти юрисдикции известны своими налоговыми преимуществами.
С просьбой о комментарии относительно ликвидации компании RUS TVNET обратился к ее администратору Янису Пушпурсу, но на момент публикации ответа не получил.
Комментарии представителей сферы
RUS TVNET опросил нескольких представителей сферы ресторанного бизнеса в Латвии. Помимо привычных причин - последствий пандемии коронавируса и войны в Украине (уменьшение количества туристов, инфляция, энергокризис), они назвали другую - нежелание властей идти навстречу представителям отрасли.
"В Латвии вторая по величине ставка PVN среди стран Европейского союза и самые высокие налоги на рабочую силу в Балтии, - сообщил президент Латвийского общества ресторанов Янис Йензис. - Литва и особенно Эстония сейчас намного опережают нас по туристическим показателям".
"Во многих странах практикуют госпомощь в виде пониженного PVN на ресторанный бизнес, - рассказал сомелье ресторана Barents Никита Зайченков. - Ведь у нас страна сезонная и зимой посещаемость в разы снижается".
"Потеря для Латвии даже такой крепкой сети - ситуация хоть и неприятная, но закономерная, - считает совладелец сети ресторанов Yakuza Sushi & Asian Fusion Павел Гогнидзе. - Правительство уже многие годы глухо к инициативе предпринимателей о снижении PVN в отрасли до 12%. [...] Пока это не будет сделано, индустрия не будет иметь стабильного фундамента для развития. Моя группа ресторанов за время пандемии потеряла два ресторана в аэропорту и один проект в городе".
По оценкам Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов, если ситуация не улучшится (в т. ч. путем понижения ставки PVN), в Латвии может закрыться еще больше предприятий общественного питания.
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