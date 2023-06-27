Видео ⟩ Пока родители завтракают, маленькие кабанята прижались друг к другу и продолжили спать

"Рано утром к месту, где находится фотоловушка, пришло кормиться стадо кабанов. Вокруг бродят большие кабаны, а поросята жмутся друг к другу и ждут, пока взрослые не наедятся: рядом теплее и безопаснее", - прокомментировал видео владелец фотоловушки Ивар Марист.