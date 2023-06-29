Из-под обломков подлодки "Титан" извлекли предполагаемые останки погибших

"Медработники Соединенных Штатов проведут официальный анализ предполагаемых человеческих останков, которые были тщательно извлечены из-под обломков на месте инцидента", - сказано в сообщении.

Руководитель комиссии по расследованию случившегося Джейсон Ньюбауэр также заявил, что следователям из нескольких государств еще предстоит изучить обломки, чтобы понять "факторы, которые привели к катастрофической гибели "Титана""

В среду, 28 июня, обломки подводной лодки были выгружены с корабля Horizon Arctic в канадском порту.

Все пять человек на борту погибли 18 июня после того, как подводная лодка потеряла связь при погружении к обломкам "Титаника", расположенного на глубине 3800 метров в северной части Атлантического океана.

"Титан" отправился на дно северной части Атлантического океана, чтобы посетить обломки затонувшего 111 лет назад лайнера "Титаник". Аппарат начал спуск утром 18 июня, но менее чем через два часа связь с ним была потеряна. Были начаты масштабные поиски субмарины. Обширная поисковая операция проводилась примерно в 1450 километрах к востоку от Кейп-Код, штат Массачусетс. Канадская береговая охрана также принимала участие в операции.