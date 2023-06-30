Нуждающиеся пенсионеры - наше будущее? Прогнозы ОЭСР

Стабильность пенсионной системы спасает высокая смертность, маленькие пенсии, но нужно считаться с последствиями всего этого в будущем, свидетельствуют исследования Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР). Латвия выделяется среди других стран, изучаемых ОЭСР, именно из-за демографических показателей. В некоторых случаях есть сходство с другими странами Восточной Европы, но есть и особенности, присущие одной только Латвии.

Во-первых, с момента восстановления независимости уровень воспроизводства нации был негативным, но так же обстоит дело в большинстве европейских государств. Во-вторых, число молодых людей, начинающих работу, намного меньше, чем число покидающих рынок труда, и эта тенденция с каждым годом увеличивается.

Согласно подготовленному ОЭСР обзору пенсионной системы Латвии за 2022 год, наиболее значительное влияние на пенсионную систему Латвии оказывает сильная эмиграция из страны, при этом уезжают люди трудоспособного возраста. Чем дальше в будущее, тем меньше будет трудоспособных людей, но число пенсионеров еще какое-то время будет расти.

Финансовое давление на латвийскую пенсионную систему уменьшает относительно низкий средний возраст населения Латвии - многие жители Латвии так и не доживают до пенсии, хотя прилежно платят социальный налог.

Надо сказать, что средняя продолжительность жизни за последние десять лет значительно увеличилась. По данным Центрального статистического управления, средняя продолжительность жизни мужчин в 2022 году составила 69,6 года, женщин - 80,1 года. Средние расчеты показывают, что житель Латвии живет на пенсии около 10 лет. По данным ОЭСР, это значительно меньше, чем в Западной Европе и немного меньше, чем в странах Восточной Европы.