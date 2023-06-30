10 ошибок, которые люди совершают, отправляясь в поход в жару

7) Вы не восполняете потерянные минералы

Во время летних походов важно не только пить достаточно воды, но и уделить внимание питанию. С потом организм теряет не только воду, но и минералы, поэтому еда и напитки в походе должны содержать соли. Восполнить солевой баланс поможет чашка соленого бульона. Существуют и готовые решения - в аптеке можно найти электролитные порошки.

8) Слишком большой и тяжелый рюкзак

Неумение паковать рюкзак - одна из распространенных ошибок, которую допускают новички. Главный принцип походника заключается в том, что рюкзак должен весить как можно меньше, поэтому брать с собой надо только самое необходимое. Для однодневного похода хватит небольшого рюкзака, вмещающего необходимый объем воды, еду, дополнительную одежду и средства оказания первой помощи. Если же вы отправляетесь в поход на несколько дней, предварительно ознакомьтесь с прогнозом погоды и маршрутом. Продумайте все - походное снаряжение, одежду, еду, гигиенические принадлежности, электронику, что нужно будет для ночевки.

9) Вы не делаете предварительную работу и не сообщаете о предстоящем походе близким

Если погода засушливая, тщательно ознакомьтесь с трассой и подумайте, где будете при необходимости брать воду. Не забывайте о том, что воду можно добыть не только в водоемах. Наверняка маршрут будет пролегать и мимо деревенских магазинчиков, где найдутся и вода, и продукты. В поход возьмите с собой бумажную карту и компас, которые помогут сориентироваться, если по какой-то причине подведет электроника, но не забывайте, что толку от карты и компаса будет немного, если вы не знаете, как ими пользоваться. Использовать надежнее всего обозначенные походные тропы. И, конечно же, не забудьте заранее предупредить близких, куда и как надолго вы собрались, а в пути при необходимости не стесняйтесь обращаться за помощью к встречным туристам или местным жителям. В экстренной ситуации звоните по номеру 112.

10) Вы не отрываетесь от смарт-устройств

Международные исследования подтверждают, что природа целительно сказывается на душевном и физическом здоровье. Отправляясь в лес, постарайтесь вырваться из повседневной рутины, оставить дома ноутбук и выключить звук смартфона.