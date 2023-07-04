Фото ⟩ Розы, песни и толпы людей: как прошел Праздник сада в Рундальском замке

Во время цветения роз в Рундальском замке прошел традиционный Праздник сада, на котором в этом году особо было подчеркнуто значение воды в саду.
В течение дня на различных мероприятиях можно было больше узнать об использовании воды в старинных садах, а также поиграть с водой, спуская в бассейн модели кораблей и бумажных корабликов, или создать с художницей Кристине Кутеповой, использующей особую технику, "реку красок", которая вечером стала сценической декорацией для концерта Айи Витолини Roze un ūdens.
Смотрите фото с мероприятия!
Галерея: Праздник сада в Рундальском замке
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