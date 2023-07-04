"Запасы были только на бумаге": Россия столкнулась с нехваткой бензина

Хотя правительство России подчеркивает, что производство бензина в стране увеличивается, в действительности на розничном рынке наблюдается дефицит, сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров и источники в отрасли.

По словам источников, в преддверии сезонного ремонта нефтеперерабатывающие заводы создали "неприкосновенный запас бензина", который в апреле должен был составить два миллиона тонн. Этот запас обычно поставляют на рынок во время технического обслуживания и ремонта на заводах. Однако теперь, когда несколько нефтеперерабатывающих заводов остановились на летний ремонт, запасы бензина еще не поступили на рынок.

Источники сообщили Reuters, что, возможно, "запасы бензина были только на бумаге". По данным агентства, в июне общий объем продаж бензина на бирже был на 22% ниже, чем в июне прошлого года. Объем продаж бензина 92-й марки упал на целых 32%.

Другая версия, по мнению трейдеров, заключается в том, что крупные нефтяные компании намеренно не выпускают на рынок запасы бензина, чтобы поднять цены.