"Запасы были только на бумаге": Россия столкнулась с нехваткой бензина

Российский рынок бензина переживает "идеальный шторм" даже в условиях санкций, ограничивающих продажу бензина и сырой нефти за рубеж. С начала года цены на бензин на российской бирже выросли более чем на 70% и достигли новых рекордов в конце июня.
Хотя правительство России подчеркивает, что производство бензина в стране увеличивается, в действительности на розничном рынке наблюдается дефицит, сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров и источники в отрасли.
По словам источников, в преддверии сезонного ремонта нефтеперерабатывающие заводы создали "неприкосновенный запас бензина", который в апреле должен был составить два миллиона тонн. Этот запас обычно поставляют на рынок во время технического обслуживания и ремонта на заводах. Однако теперь, когда несколько нефтеперерабатывающих заводов остановились на летний ремонт, запасы бензина еще не поступили на рынок.
Источники сообщили Reuters, что, возможно, "запасы бензина были только на бумаге". По данным агентства, в июне общий объем продаж бензина на бирже был на 22% ниже, чем в июне прошлого года. Объем продаж бензина 92-й марки упал на целых 32%.
Другая версия, по мнению трейдеров, заключается в том, что крупные нефтяные компании намеренно не выпускают на рынок запасы бензина, чтобы поднять цены.
Дорогой бензин остро необходим нефтеперерабатывающей промышленности, чтобы компенсировать резкое сокращение государственных дотаций. С 2018 года в России действует механизм - если внутренние цены на бензин ниже экспортных, то разницу нефтяным компаниям доплачивает государство, и наоборот - если результаты внутренних продаж выше, компании платят более высокие налоги в бюджет.
В прошлом году правительство России перечислило в нефтяную отрасль 2,2 трлн рублей (22,7 млрд евро), а только за май 2023 года - более 100 млрд рублей (1,03 млрд евро). По данным Минфина, с 1 сентября субсидии должны уменьшиться на 30 миллионов рублей (310 тысяч евро) в месяц.
Для защиты внутреннего рынка бензина правительство России рассматривает возможность введения квот на экспорт бензина. Эта идея должна быть проанализирована Минэнерго России в ходе консультаций с нефтяными компаниями.
По данным источников Reuters, рост цен на розничном рынке продолжится. Хотя нефтеперерабатывающие заводы в ближайшее время полностью возобновят работу, это не позволит сократить дефицит топлива, поскольку с августа заводы должны будут готовить новые запасы бензина для использования во время осеннего ремонта.
Дефицит бензина на российском рынке может продлиться до октября, прогнозируют представители отрасли.
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